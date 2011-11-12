-Hiddink: Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım İSTANBUL (A.A) - 12.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Türkiye'nin Hırvatistan'a 3-0 yenildiği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off ilk maçının ardından yaptığı açıklamada, ''İkinci maç öncesi '4 gol atarız' demek gerçekçi yaklaşım olmayacaktır. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım'' dedi. Maç öncesi yaptıkları toplantılarda hücum anlayışı kadar defansın da nasıl olması gerektiği konusunda çalıştıklarını, ancak 2'nci dakikada yenilen golün bütün planlarını alt üst ettiğini belirten Hiddink, ''Hırvatistan'a karşı bu tür bir başlangıç yapınca, gerçekten öldürücü nitelikte oldu. 1-0'dan sonra rakip geriye çekildi ve kontratak şansı yakalamaya çalıştılar. İkinci tehlikelerinde de golü buldular ve skor 2-0 oldu. 1-0 iken topa sahip olduk, ataklar geliştirip baskı yarattık ama bunlar tehlikeye dönüşemedi. Rakibin savunma anlayışı iyiydi. Bunları aşamadık. Tehlikeler yaratamadık'' diye konuştu. Gerçekçi bakıldığında Türkiye'nin eleme grubunda yapabileceği en iyi şeyin grupta 2'nci olmak olduğunu ve bunu başardıklarını ifade eden Hiddink, ''İkinci maç öncesinde '4 gol atarız' demek gerçekçi yaklaşım olmayacaktır. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Fark, erken gelen golden dolayı oluştu'' şeklinde konuştu. Türk futbolunun Hiddink'ten ne kazandığı sorusuna Hollandalı çalıştırıcı, ''Bu bakımdan genç oyunculardan bahsetmek istiyorum. Onlara daha fazla şans verip, bu yönde çalışmamız gerekiyor. Tabi bu bize bağlı olan bir şey değil. Federasyonun çabalarını biliyoruz. Kulüplerin de neler yaptığı önemli. Gençlerin eğitimleri konusuna eğilmemiz gerekiyor. Genç oyuncuların kendilerini ispat için hala süreye ihtiyaçları var. Salı günkü maçta da bunu göreceksiniz'' yanıtını verdi. Bu mağlubiyetin kariyerinin en ağır yenilgilerinden birisi olup olmadığı sorulan Hiddink, ''Kariyerimde çok şeyler de kazandım, yenilgilerim de oldu. Gerçek manada hayal kırıklığı yaratan performansınız olduğu zaman tabii ki kendimi de sorumlu tutuyorum'' derken, taraftarın istifa tepkisiyle ilgili olarak, ''Bu benim futbolda ilk yılım değil. Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu biliyoruz. Volkan için de bazı şeyler dönmüş duyduğum kadarıyla. Bu duygularla ilgili bir şey, benim için de hiç sorun değil açıkçası. İstediklerini yapabilirler'' değerlendirmesini yaptı. -Hakettik- 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turu ilk maçında Türkiye'yi 3-0'la geçen Hırvatistan'ın teknik direktörü Slaven Bilic, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtirken, işlerinin bittiğini düşünmediklerini söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bilic, her iki takımın da bu güzel futbol ortamında önemli bir mücadele ortaya koyduğunu kaydederek, ''Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum'' dedi. Karşılaşmanın başından sonuna kadar hem bireysel, hem de takım olarak iyi mücadele edip, gerektiği gibi oynadıklarını anlatan Bilic, ''Bugün Türkiye iyi oynamadı. Biz ise iyi oynadık. Türkiye'nin gruplardaki 10 maçını da izledim. Onları iyi etüt ettim. Bunun sonucunda da bugün istedikleri gibi oynayamadılar'' ifadelerini kullandı. -1 saat görüşme- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Hırvatistan maçının ardından Türk Telekom Arena'da, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir saati aşkın süre görüşme yaptı. Aydınlar, stattan ayrılırken, basın mensuplarının soruları üzerine, ''Bizim için kötü bir akşamdı. Bu maçın salı günü rövanşı var. Salı günü de oynayalım, ondan sonra konuşalım'' demekle yetindi Öte yandan Van'daki depremzedeler, A Milli Futbol Takımı'nın 2012 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için Hırvatistan ile yaptığı play-off turu ilk maçını çadırlarda kurulan televizyonlardan izledi.