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Spor

HİDDİNK GENÇ GURBETÇİ TAKİBİNDE İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 15:59

-HİDDİNK GENÇ GURBETÇİ TAKİBİNDE İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink ve Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin, futbol hayatlarını İngiltere'de sürdüren dört genç futbolcuyu takip etmek için bu ülkeye gitti. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hiddink ve Çetin, İngiltere'de kaldıkları süre boyunca Chelsea'den Gökhan Töre, Arsenal'den Oğuzhan Özyakup, Reading'den Jem Paul Karacan ile Portsmouth'tan Nadir Çiftçi'nin maç ve antrenmanlarını izleyecek. İki teknik adam, bu oyuncuların antrenörleriyle de görüş alışverişinde bulunacak.

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