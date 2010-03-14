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Spor

Hiddink geliyor!

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Guus Hiddink, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü İstanbul'a gelecek.

14 Mart 2010 02:00

T24 - A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Guus Hiddink, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü İstanbul'a gelecek.


Hollandalı teknik adam, federasyon başkanı Mahmut Özgener ile birlikte saat 15.00'te Beşiktaş'taki Four Seasons Bosphorus Hotel'de basın toplantısı düzenleyecek.

TFF, 17 Şubat 2010'da, Hiddink ile 2 yılı opsiyonlu toplam 4 yıllık görev süresi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Açıklamada, Hiddink'in sözleşmesinin 1 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilmişti.


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