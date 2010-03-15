Hiddink: Geçmişimden ders aldım

T24 -

'Türk futbolu için yeni bir dönem başlıyor'

'Fenerbahçe'de çok güzel şeyler olmadı'

'Bu görev için çok fazla düşünmem gerekmedi'

'İki takımı çalıştırmak fiziksel olarak mümkün değil'

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Guus Hiddink, Türkiye'ye gelişinin ardından Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti. TFF Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte federasyonun İstinye'deki binasına gelen Hiddink, burada (A) Milli Takım Departmanı çalışanlarıyla tanıştı.Hiddink daha sonra, kendisine tahsis edilen çalışma odasında, TFF Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri, Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin ve A Milli Takım Antrenörü Engin İpekoğlu ile birlikte bir süre sohbet etti.Ardından Beşiktaş'ta bulunan Four Seasons Bospharus Hotel'de TFF Başkanı Mahmut Özgener'le Türk basın mensuplarının karşısına geçerek ilk basın toplantısını düzenledi.Toplantıda ilk sözü Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener aldı:"Sözlerime Hiddink'e hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Kendisinin olağanüstü birkimini ay-yıldızlı ekibimize verecek olmasından dolayı mutluyum. Türk futbolu için önemli bir süreci geride bırakıyoruz. Bu süreçte A Milli Takım için birçok isim ortaya atıldı. Düşündüğümüz modele en uygun isim için çalıştık. Çeşitli modelleri inceledik. İsitikrar sorununu çözmek için bir plan oluşturduk. Arayışlarımızı buna uygun olarak sürdürdük. Oluşturduğumuz bu yeni modelin en önemli parçasıyla biraraya geldik. 'Yeni teknik direktörümüz futbolumuzu uluslararası alanda başarıya götürecek özelliklere sahip bir isim olacak' demiştik. Şu anda Hiddink'le yanyanayız. Kendisine inanıyoruz. Yeniden yapılanma sürecimiz tamamlandı. Türk futbolu için yepyeni bir dönem başlıyor. Herkesi bu yeni dönemde birlikte çalışmaya, teknik ekibe destek olmaya çağırıyoruz."Özgener'in konuşmasının ardından vatandaşlarla Guus Hiddink'in takımın başına geçmesi üzerine yapılan röportajlardan hazırlanan kısa bir video izlendi. Hiddink'ten beklentilerini dile getiren kısa gösterimin sona ermesinin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink sözü aldı.Hiddink kulaklığının bozuk olması nedeniyle tam olarak söylenenleri anlayamadığını ve eskiden çalıştırdığı takımla ilgili de yorumların bulunduğunun belirterek "pekçok kişi Türk Milli Takımı'na olan inancını belirttiğini" söyledi:"Fenerbahçe'de çok da güzel şeyler olmamıştı. Türkiye'deki ilk maçımda çok büyük bir yenilgiye uğramıştık. İnsanlar 'lütfen git' derler gibiydi. Ama zaman geçti. Zaman pekçok şeyi değiştirdi. İşimde çok fazla tecrübe kazandım. 20 yıl sonra burada olmaktan çok mutluyum. Tarihi unutmamak gerekiyor. Geçmişimden çok fazla ders aldım. Geleceğe bakmaya da devam etmelisiniz. Türk futbolunun geleceği çok daha iyi olacak. Planları gördüğüm için böyle konuşuyorum. Projeler gerçekten çok güzel. Bunlardan etkilenme sebebim aynı zamanda toplum tarafından çok büyük bir hevesle karşılandığımı görmem. Geleceğin umut vadedici olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelen en kısa sürede alışmaya başlayacağım. Eylül ayındaki çalışmalara çok büyük bir hızla başlamış olacağız."Hollandalı teknik adam Hiddink, "Bana 'neden Türkiye' diye sorabilirsiniz. Farklı ülkelerde çalıştım. İçimdeki hislere güveniyorum. Burada bütün ülke iyi sonuçlara kendini adamış durumda. İnsanların buna gösterdikleri tutku çok güzel. Bu göreve çok ciddi insanlar düşünüldü. Ve bu görev bana nasip oldu. Çok fazla düşünmem gerekmedi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.Türkiye'de iyi anıları olduğunu da belirten Hiddink, "Tabii ki 20 yıl öncesinden iyi anılarım da var. İkinci bir adımı atmak istedim. Futbolda çok güzel şeyler gibi kötü şeyler de olabiliyor. Bu futbolun cilvesi. Bana biraz zaman verin isterseniz. Ziyaretlerim olsun, insanları izliyim. 20 yılda çok fazla değişiklik olduğunun farkındayım" şeklinde konuştu.Basın mensupların sorularını da yanıtlayan Hiddink, Türk Milli Takımı'nda görev yaparken Juventus, Real Madrid veya Galatasaray, Beşiktaş'tan teklif alırsanız kabul eder misiniz?" sorusuna, "Türk Milli Takımı'na kendimi tamamen adamış durumdayım. Bunun yapmanın yolu yok. Fiziksel olarak mümkün değil. İki takım çalıştırmak yerine bir işi çok iyi bir şekilde yapmaya odaklamalıyız" yanıtını verdi:Yarı final yeterli değil. Ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. Her zaman hedeflerimiz olmalı. İlk oyunumuza bakacağız. "Yarı finale gitmekle mutlu olmam" demek için çok erken. 'Finallere gideceğiz' demekle de mutlu olmamalısınız. İzin verin atmamız gereken ilk adımları atalım. Olumlu ve gerçekçi olalım. Arada çok şey olacak. Uzun bir zaman varTürk futbolcuların teknik ve top oynamayı çok sevdiğini biliyorum. Çok iyi donanıma sahipler. Takım içinde iyi bir denga var. İnsanlar maceracı tarzda oyunu seviyorlar. Bu tarz futbolu tercih edebiliyoruz.Tabii ki başarılarıma bağlıyorum. Gelecekte de elimden geleni yapacağım. Bu soruyu bana talep edenlere sormalısınız.Bu konuya girmeyeceğim. Çünkü hassas bir konu. Somut birşey olursa söylerim ama şu anda ben bunu yargılayabilecek durumda değilimBirlikte çok güzel vakit geçirmiştik. Bana çok yardımcı olmuşlardı. İkisiyle de çalışmaktan çok büyük keyif aldım. Tabii ki bu bir avantaj. Onların tarzlarını beğeniyorumBazen dolu trübünler de görüyorum. 'Daha iyi olabilir' diyorsanız konuşuruz. Bazı yaklaşımlar bulabiliriz. Daha iyi bir iletişim için neler yapılması gerektiğini düşünürüz. Türkiye'deki futbol tutkusuna baktığımız zaman kesinlikle yapabiliriz.Birkaç dil konuşabiliyorum. Aslında bir dili bilseniz de tamamiyle öğrenmek çok zor. Türkçe'de bazı kelimeleri biliyorum. Daha önce Rusça ve Korece öğrenmek zorunda kaldım. Zor dillerdi. Biraz Türkçe biliyorum, ama tamamiyle öğrenmek çok zor. Dillere ilgim var. Belki öğrenirim.