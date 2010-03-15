Hiddink: Geçmişimden ders aldım

T24 - Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul'a giriş yapan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink, TFF Başkanı Mahmut Özgener'le düzenlediği basın toplantısında bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırdığı sürece değindi. Orada aldıkları bir mağlubiyet sonrası insanları "lütfen git" der gibi olduklarını hatırlatan Hiddink, zamanın pekçok şeyi değiştirdiğini ve 20 yıl sonra yeniden burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Açıklamasının ardından kendisi A Mili Futbol Takımı teknik Direktörü yapana, 2 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşmeyi imzalayan Hiddink imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Aynı anda 2 takımı çalıştırmaya nasıl baktığıyla ilgili soruya "Fiziksel olarak mümkün değil" yanıtını veren Hiddink, Türk hakemleriyle ilgili bir soru için de "hassas bir konu" diyerek yorum yapmaktan kaçındı. Türkiye'nin şampiyona hedefleri konusunda da soruları yanıtlayan Hiddink, gerçekçi olunması gerektiğini belirterek atılması gereken adımlar olduğunu vurguladı.
A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Guus Hiddink, Türkiye'ye gelişinin ardından Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti. TFF Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte federasyonun İstinye'deki binasına gelen Hiddink, burada (A) Milli Takım Departmanı çalışanlarıyla tanıştı.
Hiddink daha sonra, kendisine tahsis edilen çalışma odasında, TFF Başkanı Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri, Milli Takımlar Sorumlu Yardımcısı Oğuz Çetin ve A Milli Takım Antrenörü Engin İpekoğlu ile birlikte bir süre sohbet etti.
Ardından Beşiktaş'ta bulunan Four Seasons Bospharus Hotel'de TFF Başkanı Mahmut Özgener'le Türk basın mensuplarının karşısına geçerek ilk basın toplantısını düzenledi. 'Türk futbolu için yeni bir dönem başlıyor'
Toplantıda ilk sözü Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener aldı:
"Sözlerime Hiddink'e hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Kendisinin olağanüstü birkimini ay-yıldızlı ekibimize verecek olmasından dolayı mutluyum. Türk futbolu için önemli bir süreci geride bırakıyoruz. Bu süreçte A Milli Takım için birçok isim ortaya atıldı. Düşündüğümüz modele en uygun isim için çalıştık. Çeşitli modelleri inceledik. İsitikrar sorununu çözmek için bir plan oluşturduk. Arayışlarımızı buna uygun olarak sürdürdük. Oluşturduğumuz bu yeni modelin en önemli parçasıyla biraraya geldik. 'Yeni teknik direktörümüz futbolumuzu uluslararası alanda başarıya götürecek özelliklere sahip bir isim olacak' demiştik. Şu anda Hiddink'le yanyanayız. Kendisine inanıyoruz. Yeniden yapılanma sürecimiz tamamlandı. Türk futbolu için yepyeni bir dönem başlıyor. Herkesi bu yeni dönemde birlikte çalışmaya, teknik ekibe destek olmaya çağırıyoruz."
Özgener'in konuşmasının ardından vatandaşlarla Guus Hiddink'in takımın başına geçmesi üzerine yapılan röportajlardan hazırlanan kısa bir video izlendi. Hiddink'ten beklentilerini dile getiren kısa gösterimin sona ermesinin ardından Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink sözü aldı.'Fenerbahçe'de çok güzel şeyler olmadı'
Hiddink kulaklığının bozuk olması nedeniyle tam olarak söylenenleri anlayamadığını ve eskiden çalıştırdığı takımla ilgili de yorumların bulunduğunun belirterek "pekçok kişi Türk Milli Takımı'na olan inancını belirttiğini" söyledi:
"Fenerbahçe'de çok da güzel şeyler olmamıştı. Türkiye'deki ilk maçımda çok büyük bir yenilgiye uğramıştık. İnsanlar 'lütfen git' derler gibiydi. Ama zaman geçti. Zaman pekçok şeyi değiştirdi. İşimde çok fazla tecrübe kazandım. 20 yıl sonra burada olmaktan çok mutluyum. Tarihi unutmamak gerekiyor. Geçmişimden çok fazla ders aldım. Geleceğe bakmaya da devam etmelisiniz. Türk futbolunun geleceği çok daha iyi olacak. Planları gördüğüm için böyle konuşuyorum. Projeler gerçekten çok güzel. Bunlardan etkilenme sebebim aynı zamanda toplum tarafından çok büyük bir hevesle karşılandığımı görmem. Geleceğin umut vadedici olduğunu düşünüyorum. Elimizden gelen en kısa sürede alışmaya başlayacağım. Eylül ayındaki çalışmalara çok büyük bir hızla başlamış olacağız."'Bu görev için çok fazla düşünmem gerekmedi'
Hollandalı teknik adam Hiddink, "Bana 'neden Türkiye' diye sorabilirsiniz. Farklı ülkelerde çalıştım. İçimdeki hislere güveniyorum. Burada bütün ülke iyi sonuçlara kendini adamış durumda. İnsanların buna gösterdikleri tutku çok güzel. Bu göreve çok ciddi insanlar düşünüldü. Ve bu görev bana nasip oldu. Çok fazla düşünmem gerekmedi. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Türkiye'de iyi anıları olduğunu da belirten Hiddink, "Tabii ki 20 yıl öncesinden iyi anılarım da var. İkinci bir adımı atmak istedim. Futbolda çok güzel şeyler gibi kötü şeyler de olabiliyor. Bu futbolun cilvesi. Bana biraz zaman verin isterseniz. Ziyaretlerim olsun, insanları izliyim. 20 yılda çok fazla değişiklik olduğunun farkındayım" şeklinde konuştu.'İki takımı çalıştırmak fiziksel olarak mümkün değil'
Basın mensupların sorularını da yanıtlayan Hiddink, Türk Milli Takımı'nda görev yaparken Juventus, Real Madrid veya Galatasaray, Beşiktaş'tan teklif alırsanız kabul eder misiniz?" sorusuna, "Türk Milli Takımı'na kendimi tamamen adamış durumdayım. Bunun yapmanın yolu yok. Fiziksel olarak mümkün değil. İki takım çalıştırmak yerine bir işi çok iyi bir şekilde yapmaya odaklamalıyız" yanıtını verdi:Türkiye EURO 2008'de yarı final oynadı. Artık yarı final yeterli mi?
Yarı final yeterli değil. Ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. Her zaman hedeflerimiz olmalı. İlk oyunumuza bakacağız. "Yarı finale gitmekle mutlu olmam" demek için çok erken. 'Finallere gideceğiz' demekle de mutlu olmamalısınız. İzin verin atmamız gereken ilk adımları atalım. Olumlu ve gerçekçi olalım. Arada çok şey olacak. Uzun bir zaman varTürkiye'nin yeni oyun mantığını nasıl olacak?
Türk futbolcuların teknik ve top oynamayı çok sevdiğini biliyorum. Çok iyi donanıma sahipler. Takım içinde iyi bir denga var. İnsanlar maceracı tarzda oyunu seviyorlar. Bu tarz futbolu tercih edebiliyoruz.Bu kadar çok istenmeyi neye bağlıyorsunuz?
Tabii ki başarılarıma bağlıyorum. Gelecekte de elimden geleni yapacağım. Bu soruyu bana talep edenlere sormalısınız.
Türk hakemleriyle ilgili neler söyleceksiniz?
Bu konuya girmeyeceğim. Çünkü hassas bir konu. Somut birşey olursa söylerim ama şu anda ben bunu yargılayabilecek durumda değilimDaha önce birlikte çalıştığınız Frank Rijkaard ve Neeskens'in de Türkiye'de olması sizin için avantaj mı?
Birlikte çok güzel vakit geçirmiştik. Bana çok yardımcı olmuşlardı. İkisiyle de çalışmaktan çok büyük keyif aldım. Tabii ki bu bir avantaj. Onların tarzlarını beğeniyorumMilli takım taraftar kültürünü fazla olmadığı bir ülke. Bu sorunun aşılması için ne yapılması gerekiyor? Hollanda ve İngiltere'deki gibi bir milli takım taraftar seviyesi olur mu?
Bazen dolu trübünler de görüyorum. 'Daha iyi olabilir' diyorsanız konuşuruz. Bazı yaklaşımlar bulabiliriz. Daha iyi bir iletişim için neler yapılması gerektiğini düşünürüz. Türkiye'deki futbol tutkusuna baktığımız zaman kesinlikle yapabiliriz.Türkçeyi öğrenecek misiniz?
Birkaç dil konuşabiliyorum. Aslında bir dili bilseniz de tamamiyle öğrenmek çok zor. Türkçe'de bazı kelimeleri biliyorum. Daha önce Rusça ve Korece öğrenmek zorunda kaldım. Zor dillerdi. Biraz Türkçe biliyorum, ama tamamiyle öğrenmek çok zor. Dillere ilgim var. Belki öğrenirim.