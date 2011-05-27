-HİDDİNK: ''GALİBİYET HEDEFİMİZ'' TEGELEN (A.A) - 27.05.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 3 Haziran'da Belçika ile yapacakları maç öncesi, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptaki duruma bakıldığında beraberliğin kabul edilebilir bir sonuç olarak ortaya çıktığını ifade ederek, ''Ama bizim başlangıç noktamız bu olmayacak. Tabi ki bizim hedefimiz galibiyet'' dedi. Hiddink, millilerin Belçika maçı için kamp yaptığı Bilderberg Chateau Holtmühle Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Türk ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Futbolculardan Burak Yılmaz'ın da katıldığı toplantıya Hollanda, Almanya, Belçika ve çoğunlukla İngiliz gazetecileri katılırken, İngiliz medya mensupları 1 saat süren toplantının ardından Hiddink'e ayak üstü soru da yöneltti. Belçika maçından nasıl bir sonuç beklediği sorulan Hiddink, Belçika karşısında hücumu düşünen bir anlayışla sahada yer alacaklarını belirterek, şöyle devam etti: ''Öncelikle gruptaki duruma baktığımız zaman tabi ki beraberlik kabul edilebilir bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Galibiyet de çok güzel olur. Belçika'nın gücünü de düşündüğünüz zaman bizim şu anda gruptaki pozisyonumuzda hala başkalarının alacağı sonuçlara bakmaz bir durumda olmamız, kontrolün bizde olması durumu, beraberliğin kötü bir sonuç olmayacağını gösteriyor ama beraberlik bizim başlangıç noktamız olmayacak. Tabi ki galibiyet bizim hedefimiz. Göze hoş gelen atak bir oyun tarzıyla bu başarılabilir, galibiyet gelebilir. Çünkü geriye çekilmektense hücumu düşünmek hem daha iyi bir oyun getirir hem de iyi bir puan almamızı sağlar.'' Hamit Altıntop, Gökhan Gönül ve Mehmet Topuz'un sakatlıkları bulunduğuna değinen Hiddink, ''Bu oyuncuların durumlarına bakacağız. Maça kadar oynayabilecek duruma gelecekler mi zaman gösterecek'' dedi. -''TAMAMEN İŞİME ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM''- Hiddink, özellikle İngiliz basınında yer alan, Belçika maçından sonra Chelsea'ya gideceği yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Aramızda İngiliz gazetecilerin olduğunu görüyorum. Uzun zaman olmasına rağmen takip etmeleri İngiltere'de bile maçımızın popüler olduğunu gösteriyor. Tabi ki bu, işin şakasıydı. Spekülasyonlar hayatın içinde olduğu gibi futbolun da bir parçası. Yorum yapmayacağım, yaparsam klişelere girmiş olurum. Cuma günü oynanacak maça konsantre olmak istiyorum.'' Hollandalı teknik adam konuyla ilgili yöneltilen sorulara da özetle şöyle yanıtlar verdi: ''Ben tamamen oyunumuza odaklanmış durumundayım. Haziranda ne olursa olsun profesyonelce bakıyorum. Herhangi bir işle ilgilenmiyorum. Tamamen hedefime odaklanmış durumdayım. O da kazanmak. Başka bir yaklaşımım, bakış açım yok. Bazı haberler çıktı medyada. Belçika maçını kaybetmemiz halinde olabileceklerle ilgili. Bunun bazı şeyleri kolaylaştırabileceğiyle ilgili. Ben uzun süredir bu işin içindeyim. Bir insan olarak söyleyebilirim ki eğer yaptığınız işe odaklanmaz, kazanmayı hedeflemez, aklınıza başka şeyler getirseniz, bu geleceğe dair sizin değerinizi büyük ölçüde düşürür. Tamamen işime odaklanmış durumdayım. Başka hiçbir şeyi düşünmüyorum.'' -''BURAK, ÇOK SIK GÖREMEYECEĞİNİZ BİR OYUNCU TARZI''- Milli futbolculardan Burak Yılmaz'ı ve geçirdiği sezonu değerlendirmesi istenen Hiddink, oyuncusuna övgülerde bulunarak, şöyle dedi: ''Benim Burak ile ilgili en başta söyleyeceğim, onda sevdiğim özellik kararlılık özelliği. Modern, çalışkan oyuncu tanımında iyi bir oyuncu. Avusturya maçında gol atamadığı bir pozisyon vardı 2. dakikada. Yazık oldu. Bu, onun nasıl bir oyuncu olduğunun göstergesi. Bugünlerde çok sık göremeyeceğiniz bir oyuncu tarzı. Takıma güç veren bir yapısı var. İyi bir profesyonel, idmanlardan asla şikayet etmeyen, çalışan bir futbolcu.'' -''KORKU İFADESİNİ KULLANMAK İSTEMİYORUM'' Milli Takım Teknik Direktörü, Belçika Milli Takımı'ndan en çok hangi isimden korktuğuna dair soruyu, şöyle yanıtladı: ''Belçika Milli Takımı hem genç, maceracı hem de deneyimli oyunculardan oluşan bir ekip. Umut vadeden bir jenerasyon yakaladılar. Onlar da bir üst tura, finallere gitmek istiyorlar. Korku ifadesini kullanmak istemiyorum. Çünkü bir önceki maçta onlara üstün gelmiştik. Oyuncularımız dolu stada alışkınlar. Belçika maçında milli takımımız iyi futbol oynayıp kazanmak isteyecektir.'' -''BELÇİKA'DAN GELECEK CASUSLARDAN MI KORKUYORSUNUZ?''- Guus Hiddink, ''Neden Hollanda'da hazırlanıyorsunuz, Belçika'dan gelecek casuslardan mı korkuyorsunuz, buraya geldiniz?'' yönündeki soruyu, ''Tabi ki onlar da gelebilir, futbolda artık bir sır yok. Leekens, 1-2 kişiyi gönderebilir buraya, bir sorun değil bu. Futbol Federasyonumuza teşekkür etmek istiyorum. Sakin, fazla ayak altı olmayan bir yerde kamp yapmak istediğimizde burayı buldular. Sezon bitti ve pillerimizi şarj etmek istiyoruz, onun için buraya geldik'' diye yanıtladı. Bir soru üzerine, milli takımda Real Madrid, Chelsea gibi takımlarda oynayabilecek potansiyeli taşıyan futbolcuların bulunduğunu belirten Hiddink, şöyle devam etti: ''İsim vermeyeceğim. Tabi ki takımımda Avrupa'nın en büyük 6 takımı denilen takımlarda forma giyecek kapasitede oyuncular var. Zaten Türkiye'nin büyük takımlarında oynayabilecek oyunculara sahibiz. Gereken şart her zaman en üst seviyelerini korumuş durumda olmaları gerekiyor. Mesut Özil, zaten bir Türk olarak Real Madrid'e transfer oldu. Nuri Şahin'in Real Madrid'e gidişi çok iyi. Genç yaşında bunu ispat etti. Onun için önemli bir adım olacak. Hamit'in transferi sürpriz olarak değerlendirilebilir, o da pozitif. Her iki futbolcunun da transferi Real Madrid'e katkı sağladı. İki tehlikeli ismi kadrolarına katmış oldular.'' -HİDDİNK'TEN AVRUPA MESAJI- Guus Hiddink, Türk oyuncuların Avrupa'ya transferi konusunda kişisel bir yorum yaparak, mesaj verdi. Hiddink'in ifadeleri şöyle: ''Birkaç yıldır Türkiye'de oynayan, Avrupa'nın 6-8 en büyük takımı arasında değerlendirilebilecek takıma gitme şansı bulan oyuncular var. Bence normal şartlarda bu oyuncuların bu takımlara gitmelerine izin vermeliyiz, imkan sağlamalıyız. Türk futbolu için çok iyi olacaktır bu durum. Çünkü onlar bu transferleri yaptıkları takdirde, yaşı daha genç olanlara rol model olacaklar.''