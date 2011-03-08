-HIDDINK FUTBOLUN PATRONLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink'in, Spor Toto Süper Lig takımlarının çalıştırıcılarıyla yaptığı toplantı sona erdi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda Türk futboluyla ilgili konular gündeme geldi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Türk futbolu adına yararlı bir toplantının gerçekleştiğini ifade ederken, toplantıya gelmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'i de eleştirdi. Şampiyonlar Ligi'nde bugün Barcelona-Arsenal maçı olmasına rağmen Guus Hiddink'in böyle bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Hiddink burada net ve güzel şeyler söyledi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Türk futbolu adına yararlı konuları konuştuk. Tabii bu konuların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu toplantıdan sonra her sene böyle iki üç toplantı yapmaya karar verdik" dedi. -SCHUSTER'İ ELEŞTİRDİ- Hikmet Karaman, toplantıya gelmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'i de eleştirdi. Hiddink'in Schuster'in gelmemesini açıkladığını anlatan Manisaspor teknik direktörü Karaman, şunları söyledi: "Schuster mazeretini bildirmiş. En azından Tayfur Havutçu gelebilirdi. Şenol hoca da gelmedi ve mazeret bildirdi, ama Ünal hoca buradaydı. Tayfur da Türk futbolunun tanıdığı Beşiktaş'ın hocalarından biri. Keşke Schuster de gelseydi." Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi'yi de tebrik eden Karaman, "Aykut hoca bizden biri. Gelmesi doğal. Hagi'ye helal olsun. Son dönemde bu kadar eleştirilmesine rağmen toplantıya katılması son derece güzel. Schuster de gelseydi ve düşüncelerini alsaydık. Bilemiyorum ne mazeret uydurduğunu, ama gelip futbol adına bir şeyler söyleseydi" dedi. -ÜNAL KARAMAN: "GÜZEL TOPLANTI OLDU"- Şenol Güneş'in yerine toplantıya katılan Trabzonspor Sportif Direktörü Ünal Karaman ise Türk futbolu adına güzel bir toplantının gerçekleştiğini dile getirdi. Konuşulan konuların futbolun içinde olan konular olduğunu vurgulayan Karaman, "Futbolun daha iyi yönetilmesiyle ilgili bir toplantıydı. Buradan ana fikirler çıkacak. Türk futbolunun gelişimi konusunda herkesin bir payı olacak" diye konuştu. Şenol Güneş'in açıklamaları ve toplantıya katılmaması sonrası ile ilgili yorumlar üzerine Ünal Karaman, "Biz de Trabzonspor'un bir parçasıyız. Güneş'in sahaya çıkmayacağı yönündeki yorumların muhatabı ben değilim. Olayın üstüne sıcağı sıcağına gitmemek lazım. Daha sakin bir şekilde değerlendirme yapmak gerekiyor" dedi.