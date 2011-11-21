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Spor

Hiddink emekli olmayacak MOSKOVA (A.A)

21 Kasım 2011 15:47

-Hiddink emekli olmayacak MOSKOVA (A.A) - 21.11.2011 - Türkiye (A) Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Hollandalı Guus Hiddink, bir süre dinleneceğini, ancak emekli olmak gibi bir planının bulunmadığını söyledi. Hiddink İngilizce yayın yapan Russia Today Televizyonu'na verdiği röportajda, yakın bir gelecekte yapacağı bir şey olmadığını ve biraz dinleneceğini belirterek, "Geleceğin ne getireceğini göreceğiz. Şu anda kesin bir planım yok. Şu an biraz dinlenmek istiyorum" dedi. Hollandalı teknik adam şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşmadığını belirterek, "Hiç kimseyle hiçbir şey konusunda anlaşmadım, çünkü Türkiye'deydim. Şu anda 65 yaşındayım ve emekli olabilirsiniz. Ancak devam etmek için yeterli enerjim var. Yakın geleceğin ne getireceğini hepbirlikte göreceğiz. Rusya'daki dostlarımla çok değer verdiğim temaslarım hala sürüyor. Gelecekte ne olur göreceğiz" dedi.

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