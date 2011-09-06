-Hiddink: Ekim ayı bize şanslı geliyor VİYANA (A.A) - 05.09.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yarın Avusturya ile karşılaşacak (A) Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Guus Hiddink, yarın yapılacak Avusturya maçının çok çekişmeli geçeceğine inandığını belirterek, ''Her iki takım için de önemli bir maç. Ekim ayı bize şanslı geliyor. Ekim ayını iyi bir oyunla karşılamak istiyoruz'' dedi. Hiddink, son antrenman öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan karşısında zor bir maç oynadıklarını belirterek, ''Son saniyeye kadar devamlı savaştık. Bu bizim için çok büyük bir artı. Maçı kazandık ve sonucunda 2. sıraya yükseldik. Umarım yarın grupta 2. sırada kalacağımızı kanıtlayabiliriz'' diye konuştu. -Sakat ve cezalı futbolcular- Hiddink, Avusturya karşısında kadroda bazı değişikliklere gideceklerini ifade ederek, şöyle devam etti: ''8 oyuncunun kadroda olmaması önemli bir unsur. Ama ben bir teknik adam olarak hiçbir zaman bu durumdan şikayet etmedim. Bunlar futbolda her zaman olur. Uluslararası arenada oynayan oyuncularımızın takımda olması önemlidir ama kadroda yer alan herkese güvenim sonsuzdur. Çok takımda görev aldım, çok hayaller kurdum. Şu ana kadar hiçbir zaman hayalimdeki takımı oluşturamadım. Çünkü futbol hata oyunudur ve en az hata yapan hep avantajlıdır. Bu saatten sonra geriye dönük konuşmanın anlamı yok. İleriye baktığımız için oynayacak oyuncularla ilgilenmemiz lazım. Hollanda ve Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırırsak, onların geçmişe dayanan bir altyapıları var. Şu anda oynadıkları oyun ortada. Biz, yeni bir yapılanma içindeyiz, yeni bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Eksik futbolcularımızın yerine takıma girecek oyunculara da sonsuz güvenim var. Eminim ki, diğer oyuncuları aratmayacaklar.'' -''Türk futbolunun dışarıdaki aynası milli takımdır''- (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, Türkiye'de yaşanan süreç nedeniyle futbolcuların fazla maç yapmadığını vurgulayarak, ''Futbolcularımız fazla maç yapmadıkları için fiziksel olarak tam hazır olmayabilirler. Ama Türk futbolcular, milli takımları için çok gönülden oynuyorlar'' dedi. Türk futbolunun kaotik bir durumda olduğunu kaydeden Hiddink, konuşmasını şöyle tamamladı: ''Futbolcularım ve ben, Türk futbolunun dışarıdaki aynasının milli takım olduğunu biliyoruz. Elimizdeki genç ve yetenekli oyunculara bunu aşılıyoruz. Türkiye'yi diğer ülkelerle karşılaştırırsanız, tek avantajımız futbolcuların milli takımları için canla başla oynamasıdır. Bundan sonra oynayacağımız maçların sonuçlarıyla ilgili bir garanti veremem. Ama size verebileceğim tek garanti, sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdır.'' -Selçuk Şahin'in görüşleri- Milli futbolcu Selçuk Şahin ise puan durumuna bakıldığı Avusturya'ya avantajlı bir şekilde geldiklerini belirterek, ''Ama zor bir maç olacağını da biliyoruz. Bazı eksik arkadaşlarımız var ama yerlerine oynayacak isimler bu formayı layıkıyla temsil edecektir'' dedi. Avusturya maçında beraberliğin yeterli bir sonuç olarak görülebileceğini ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle bitirdi: ''Ama biz en iyi 2. olmayı kovalıyoruz. Bu nedenle de kazanmak istiyoruz. Avusturya için bu maç son şans olabilir, bu nedenle onlar da maça asılacaktır. İki takım da kazanmak için oynayacaktır. Ben çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ülke futbolu olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamdan belki de en büyük yansımayı biz futbolcular görüyoruz. Hiçbirimiz bunu milli takıma yansıtmadık. Uzun bir ara verildi ama antrenmanlarla belli bir noktaya gelmeye çalıştık. Milli duygularla bu açığı kapatabiliyorsunuz. Keşke birkaç maç oynayarak milli takıma gelseydik. bayrak sevgisiyle sahaya çok mücadeleci bir takım olarak çıkacağız. Umarım yarın istediğim oyunu sahaya yansıtarak kazanıp döneriz.''