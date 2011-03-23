-HİDDİNK DÜMENİ ELE ALMA PLANINI AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 23.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 29 Mart Salı günü Avusturya ile yapacakları maçla ilgili olarak, ''Bu karşılaşmayı kazanırsak dümeni biz elimize almış olacağız'' dedi. Guus Hiddink, kamp yaptıkları Swissotel'de düzenlediği basın toplantısında, belirsizliklerden hoşlanmadıklarını, kendi kaderlerini çizmek istediklerini anlatarak, şunları kaydetti: ''Eleme maçlarındaki tüm karşılaşmalar çok önemlidir. Çünkü eğer takımınız, bizim şu anda bulunduğumuz gruptaki gibi bir gruptaysa finallere gitmek yolunda her maç büyük önem taşıyacaktır. Bu yolda Kazakistan ile Azerbaycan ile oynamış olduğumuz maçlar da bu önemi taşıyor. Tabi yine büyük bir maç oynayacağız. Bizim yapmak istediğimiz şu; inisiyatifin bizim elimizde olmasını istiyoruz. Bu karşılaşmayı kazanırsak dümeni biz elimize almış olacağız. Pozisyonumuzu kaybetmek istemiyoruz. Ben de bunu istiyorum zaten ve tabii ki direkt olarak rakip gördüğümüz takımların oynadıkları maçlarda beklenen ya da beklenmeyen şekilde puan kaybetmesini beklemek durumuna düşmek istemiyoruz. Belirsizliklerden hoşlanmıyoruz. Kendi kaderimizi kendimiz çizmek istiyoruz.'' Spor Toto Süper Lig'deki zorlu maçların ardından milli takımın toplanmasının futbolcular için çok iyi olduğunu kaydeden Hiddink, ''Biraraya gelmemiz gerçekten önemli milli takım olarak. Futbolcular geçen hafta zorlu maçlar oynadılar. Bir kısmı zorlu saha şartları altında maçlar oynadı. Bu tür ortamlardan çıkıp milli takım ortamına, atmosferine gelmeleri gerçekten iyi bir şey. Onların da buraya gelmekten hoşlandıklarına inanıyorum. İyi bir futbol sergileme yolunda sorumluluk taşıdıklarını biliyorum'' şeklinde konuştu. -EMRE SAKAT OLDUĞU İÇİN YOK- Emre'nin son maçta öfke kontrolünde bazı hataları olduğunu kaydeden Hiddink, şunları söyledi: ''Kendisini çok seviyor ve ona saygı duyuyorum. Oyuncularımı hem seviyor hem de eleştiriyorum. Güney Kore maçında yaptığının aptalca olduğunu kendisi de kabul etmişti. Maçtan önce hakeme saygılı olmamız gerektiğini, duygu kontrolünden konuşmuştuk. Kırmızı kart gördüğünüzde takımı bir kişi eksik bırakıyorsanız, bu uluslararası futbolda bir dezavantaj. Futbolcu öfkesini kontrol edemediğinde oyundan kopuyor, takımdaki görevini unutuyor. Emre sakat olduğu için aramızda yok. Onu rahat bıraktık. Oğlu oldu, kendisini tebrik ediyorum.'' -''KİMSE 'BU ÜLKENİN GENÇLERİNDE GELECEK YOK' DİYEMEZ'' Türk takımlarının Avrupa kupalarından erken elenmesinin, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumun göstergesi olduğunu dile getiren Hiddink, ''Biz her zaman dünyanın zirvesinde olduğumuzu düşünmeyi seviyoruz ama sıralamadaki yerimize baktığımız zaman öyle olmadığımızı görüyoruz. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım'' dedi. Süper Lig'de büyük kulüplerin eskiden olduğu gibi rahat maç kazanamadıklarını gördüğünü anlatan Hollandalı çalıştırıcı, şöyle devam etti: ''Bu da Anadolu takımların seviyeyi eşitlemeye başladığının işaretidir. Yolumuza devam etmeliyiz. Oyuncularımla konuştuğumda olaya pozitif yaklaşmalarını söylüyorum. Özverili performans sergilerlerse milli takımın iyi şeyler yapabileceği söylüyorum. 2013 yılında FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası Türkiye'de yapılacak. Herkesin bir daha bir daha düşünmesi lazım, 'Biz bu genç oyuncuların eğitimine nasıl yaklaşmalıyız' diye. Kimse 'Bu ülkenin gençlerinde gelecek yok' diyemez. Milyonlarca genç var. Sadece iyi eğitilmeleri gerekiyor. Kulüplerin 'Neden Avrupa'da iyi değiliz' diye kendilerine sormaları lazım. Federasyonun da kulüp takımlarına gençlerin eğitimi konusunda bağımlı olduğunu ifade etmeliyiz.'' -''YABANCI EKSTRA KALİTE KATMALI''- Hiddink, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT-1'de katıldığı programda yabancı hocalara mesafeli yaklaştığı ve yabancı kontenjanını eleştirdiğinin aktarılması üzerine, şunları söyledi: ''Yabancı kontenjanıyla ilgili birçok kez konuştum. Geçmiş dönemde ümit milli takımda forma giymiş oyuncular, bir şekilde ihmal edilmiş ve yok olmuşlar. Ben de yabancıyım. Yabancıya karşı değilim ama yabancı geldiğinde ekstra kalite katmalı. Şampiyon yapabiliyorsa önemli katkısı oluyorsa Avrupa'ya götürebiliyorsa ya da Avrupa'da ilkbaharı gösterecek katkıyı yapıyorsa ekstra kalitelidir. Ben de kulüp takımı çalıştırdım. Bana bu tip başarıyı getirecek oyuncuya kapım açıktı. Yabancı oyuncu yüklü bir ücretle geliyor, bonservisleri yüksek. Bunları büyük liglere sattığınızda, bunların gelirini genç oyuncularınızın eğitimine aktarabilirsiniz.'' -SELÇUK İNAN:ÇIKARMAMIZ GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIK- (A) Milli Futbol Takımı oyuncusu Selçuk İnan, 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Avusturya ile 29 Mart'ta İstanbul'da yapılacak maçın önemini bildiklerini ifade ederek, ''Kendi işimizi kendimiz bitirmek adına önemli bir maç'' değerlendirmesini yaptı.