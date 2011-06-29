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Spor

HİDDİNK DEVAM EDECEK ANKARA (A.A)

29 Haziran 2011 18:16

-HİDDİNK DEVAM EDECEK ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, federasyonda birçok değişikliğe gideceklerini söyledi. Aydınlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, değişimin her zaman gerekli olduğunu belirterek, ''Federasyonda birçok değişikliğe gideceğiz. Eğer değişime ihtiyaç olmasaydı, ben burada olmazdım'' dedi. Şu an için ilk iş olarak federasyonun rutin işlerine yöneleceklerinin altını çizen Aydınlar, ''Yapacağımız birçok iş var. Öncelikle yönetici arkadaşlarımla biraraya gelerek, bir yol haritası belirleyeceğiz. Çok zorlu bir göreve geldik. Futbol ailesinin her zaman yanında olacağız. Onların da bizim yanımızda olmalarını diliyorum'' diye konuştu. Aydınlar, (A) Milli Takım Teknik Direktörü Hiddink ile ilgili bir soruya ise kendisinin hala sözleşmesinin devam ettiğini ve görevinin başında olduğunu söyledi.

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