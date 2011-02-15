Hiddink, Chelsea'ye Arda'yı önerdi

T24 - Sunday Times, İngiliz kulübünün, Galatasaray kaptanının peşinde olduğunu yazdı. A Milli Takım Teknik DirektörüGuus Hiddink’in, Rus milyarder Roman Abramovich’le görüşerek, Arda Turan’ı kaçırmamasını önerdiği ifade edildi.

Galatasaray’la sezon sonunda yollarını ayırarak, Avrupa’ya gideceği ileri sürülen Arda Turan’ın, Chelsea’nın transfer listesine girdiği ortaya çıktı.

İngiltere’de yayın yapan Sunday Times gazetesi, İngiliz devinin, Arda’ya talip olduğunu yazdı. “Chelsea, Turan’ın peşinde” başlığıyla verilen haberde, her sezon flaş transferlere imza atan Ada ekibinin, sarı-kırmızılı yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçtiği kaydedildi. Arda’nın daha 24 yaşında olmasına rağmen Türk Milli Takımı’yla 40’tan fazla maça çıktığının altı çizilirken, Chelsea’nin sahibi Roman Abramovich’e bu fikri Milli Takımlar Teknik Direktörü Guus Hiddink’in verdiği kaydedildi.

Chelsea’de geçici olarak çalışmasının ardından Abramovich’le bağını hiç koparmadığı belirtilen Hiddink’in, Rus milyarderle sık sık görüştüğü ve yakın bir zamanda İngiliz ekibinin sportif direktörü olabilmek için Türkiye Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesini fesh edebileceği ileri sürüldü. Sunday Times, Hollandalı teknik direktörün, Arda Turan’ı kendisiyle birlikte Chelsea’ye götürmenin planlarını yaptığını da iddia etti.

Galatasaray’dan ayrılması halinde İngiltere Premier Lig’de top koşturmak istediğini her fırsatta açıklayan Arda Turan’ın, sarı-kırmızılı kulüple 2013 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.