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Spor

Hiddink Chelsea'de

Rusya Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı, Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu.

11 Şubat 2009 02:00

Rusya Milli Futbol Takımı'nın çalıştırıcısı, Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea yönetiminin, Pazartesi günü Luiz Felipe Scolari'nin işine son verdikten sonra başlayan teknik direktör arayışları, bir zamanlar Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hiddink ile son buldu.

Rusya Milli Takımı'nın kamp yaptığı Antalya/Belek'ten, Hollanda'dan Radyo 538'e bağlanan Hiddink, yeni görevini resmen açıklarken, sezon sonuna kadar kalacağı takımının başına, gelecek hafta geçmeyi beklediğini bildirdi.

Chelsea Kulübü'nün Rus patronu Roman Abramoviç ile olan özel ilişkisini her fırsatta dile getiren Hiddink, "Bu iş, arkadaş hatırına oldu. Abramoviç, Rusya futboluna çok katkı sağladı, ben de onun için bir şeyler yapmak istedim. Bu görevi kabul etmem için beni bizzat kendi aradı" dedi.

Chelsea ile birlikte Rusya Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıracağını belirten Hiddink, "İkisini de bir arada götürebilirim. Rusya'nın Nisan ayında 2, Haziran'da da 1 maçı var. Zaten sonra da İngiltere ligi sona eriyor" diye konuştu.

Hiddink, yeni görevine geçmesinin, Chelsea'nin Federasyon Kupası'ndaki maçından önce mümkün görünmediğini ifade ederken, ilk sınavını gelecek hafta Aston Villa ile yapılacak lig maçında vereceğini kaydetti.

Sezon sonunda kulüp yönetiminin, Stamford Bridge'de kalmasını isteyebileceğine işaret eden Hiddink, "Ortada iki senaryo var. Ya "Doğu'ya (Rusya) git" diyecekler ya da her şey yolunda giderse, kalmam konusunda ısrar edecekler" ifadelerini kullandı.

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