Hiddink 'Çek'i kesti

T24 - Türkiye, Çek Cumhuriyet ile ABD'nin New Jersey eyaletinde oynadığı ilk hazırlık maçından Arda ve Nihat'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.





NTV Spor'dan Ahmet Sivaslı'nın "Hiddink'ten merhaba" başlığı ile kaleme aldığı Türkiye-Çek Cumhuriyeti hazırlık maçının analizi şöyle:







Hiddink'ten merhaba







Amerika'daki hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımımız yeni teknik direktör Guus Hiddink ile çıktığı ilk maçta Çek Cumhuriyetini 2-1 yenerek gelecek için umut verdi. Milli takımımızın golleri Arda ve Nihat Kahveci'den geldi.





Milli takımımızın Amerika kampı sürecindeki hazırlık maçları heyecanı NTV SPOR ekranlarında başladı. Hollandalı teknik direktör Guus Hiddink ile ilk maçına çıkan milli takımımız, New Jersey'deki Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek gelecek maçlar için umut verdi.





Teknik direktör Guus Hiddink sol bekte küme düşen Denizlispor'dan Çağlar'a görev verirken hemen yanında Servet ve Gökhan Zan'ı denedi. Hiddink'in bir diğer sürpriz tercihi Bursasporlu Volkan Şen olurken milli takımımız ileri ikilide Nihat ve Halil ile mücadeleye başladı.





Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Michal Bilek birçok as futbolcusuna bu maçta görev vermezken Beşiktaşlı Sivok karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.





Bu karşılaşma Hiddink'in yanı sıra 2000'li yılların efsane isimleri Okan Buruk ve Emre Aşık için de ayrı bir önem taşıdı. İki tecrübeli futbolcu 5. dakikada oyundan alınarak jübilelerini büyük alkışlar arasında yaptılar. Bu iki futbolcu 5. dakikada yerlerini Gökhan Zan ve Volkan Şen'e bıraktı.





14. dakikada ilk tehlikeli atağımız geldi. Arda Turan'ın mücadeleci tavırları sonrası sol çaprazdan şutu az farkla auta gitti. Hemen 1 dakika sonra ise bu kez Volkan Şen çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Arda'nın pasında önce Halil topu kontrol etti. Halil Volkan'ı gördü. Bursasporlu futbolcunun şutunu kaleci Cech kurtardı.





İlk yarım saatte milli takımımızın Çek Cumhuriyeti karşısındaki büyük üstünlüğü dikkat çekti. Milli takımımız özellikle Arda Turan ile sol kanattan yüklenirken genç futbolcunun iyi oyunu da gözden kaçmadı.





Arda bu oyununu 31. dakikada golle süsledi. Sol kanattan ceza alanına harika giren ve mücadeleyi bırakmayan Arda Turan Cech'i avlamayı başardı. Arda'nın zor durumda vurduğu şut direğe çarparak ağlarla buluştu ve Milli Takımımız 1-0 öne geçti.





38. dakikada ise Halil'în topu harika indirmesile Arda topla buluştu. Arda'nın şutunu kaleci Cech iki hamlede kontrol edebildi.





Karşılaşmanın ilk yarısı milli takımımızın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





İkinci yarıya golle başladık. Golün mimarlarından biri de karşılaşmanın en etkili ismi olarak dikkat çeken Arda Turan'dı. Sol kanattan gelen Arda Turan topu ceza sahasında hareketlenen Nihat'ın önüne bıraktı. Nihat'ın güzel vuruşu ağlarla buluştu ve milli takımımız 2-0 öne geçti.





Skorun 2-0'a gelmesinden sonra daha kontrollü bir oyun oynayan ve oyuncu değişiklikleriyle her futbolcuyu tanıma şansı bulan Hiddink son yarım saatte hücum ikilisi olarak Turgay Bahadır ve Semih Şentürk ikilisini de denedi.





Son 10 dakikada özellikle defans hattında birçok hata yapan milli takımımız golü de böyle bir pozisyon sonucu kalesinde gördü. Emre Güngör'ün kısa düşen geri pasında Cerny araya girdi ve topu ağlarımıza bıraktı. 2-1'den sonra da Çek Cumhuriyeti tehlikeli gelmeye devam ederken milli takımımız iyi direndi ve karşılaşma 2-1 milli takımımızın üstünlüğüyle sona erdi.





Hollandalı teknik adam ilk maçında Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerken özellikle ilk yarıda oynanan futbol umut verdi. Takımımızdaki en etkili isim Arda Turan olarak dikkat çekerken Hiddink birçok futbolcuyu ilk kez izleme şansı buldu.





Milli takımımız ikinci maçını Kuzey İrlanda ile oynayacak. Çarşamba günü 20:30'da başlayacak olan karşılaşma yine NTV SPOR'dan naklen yayınlanacak.