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Spor

HIDDINK: BÜYÜK TAKIMLARA ENDEKSLİ DEĞİLİZ İSTANBUL (A.A)

07 Şubat 2011 23:28

-HIDDINK: BÜYÜK TAKIMLARA ENDEKSLİ DEĞİLİZ İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, milli takıma oyuncu seçiminde büyük takımlara endeksli bir bakış açıları olmadığını söyledi. Fiyapı İnönü Stadı'nda yapılan antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hiddink, milli takıma oyuncu seçimi kriterleri ve Beşiktaş'tan bir oyuncunun seçilmesiyle ilgili bir soru üzerine, ''Bizim sadece büyük takımlara endeksli bir bakış açımız yok. Onlar büyük kulüpler, ancak bizim şu anda yaşadığımız geçiş döneminde seçtiğimiz oyuncular da takımlarının büyük takımlarla oynadığı maçta başarılı performans sergileyen ve uluslararası standartlarda yeteneklerini olduğunu düşündüğümüz oyuncular'' dedi. Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan yabancı sayısına dikkati çeken Hiddink, ''Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan yabancı sayısını biliyorsunuz. Onlar arasından Türk olarak seçecek çok az isim var'' diye konuştu. Hiddink, Güney Koreli gazetecinin, ''Türkiye son maçlarını kaybetti, Güney Kore maçına kazanmak için mi çıkacaksınız?'' sorusu üzerine, ''Güney Kore takımı son maçlarında galibiyet aldı, biz mağlup olduk. Ama tabii biz burada galip gelmek istiyoruz'' yanıtını verdi.

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