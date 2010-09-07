Hiddink: Bizi İspanya'ya benzetiyorlar ama o kadar iyi değiliz

T24 - Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, "Belçika maçı çok önemli. Almanya karşısında ilk maçlarını kaybettiler ancak moralsiz değiller. İyi durumdalar. Bizim için Kazakistan zayıf rakipti, galibiyet aldık ve bize moral oldu" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, % 100 Futbol Özel programına konuk oldu.



Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtlayan Hiddink, milli takım ve Türk futboluyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Belçika karşısında orta saha hakimiyetini ön plana alacaklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Dembele, Hazard gibi hızlı oyuncuları var. Ancak ben defansif oynamalarını bekliyorum. Biz de kontrollü atak anlayışı içinde olmalıyız. Çok fazla saldırı durumuna geçersek ve orta saha pozisyonumuzu kaybedersek kötü sonuca sebebiyet verebilir. Yarınki taktiğimiz kontrollü saldırı olacak" diye konuştu.



Hiddink, Belçika Teknik Direktörü Leekens'in milli takımımızı İspanya'ya benzetmesiyle ilgili olarak ise, "Bence güzel kompliman yapmış. Ben de Rusya'yı çalıştırırken İspanya'ya karşı mücadele verdim. Oldukça çekici bir futbol oynuyorlar, ama henüz biz o seviyede değiliz" dedi.



Hiddink'in diğer sorulara yönelik açıklamalarından satır başları şöyle:

"Her oyuncum sürekli oynamalı"



"Kadroya çağırdığım isimlere girmek istemiyorum ama Türkiye'de bu sorunla yüzleşmek zorundayım.

Eleştiriler sürekli oluyor. Ama beni endişelendiren oyuncularımın sürekli oynamaması... Her oyuncumun takımlarında oynamasını istiyorum. Kendi takımlarında oynamadıkları söylenen oyuncular sezon öncesi kampta hazırlandılar, ilk 3 haftada oynamadılar. Ancak Almanya mçına yaklaştığımızda aynı oyuncular yine oynamamaya devam ederlerse problem yaşarız. Çünkü maç ritmini yakalamaları gerekiyor."

"F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon'un elenmesi kötü oldu"



"Federasyonla 2+2 yıllık sözleşmem var 2 yıl sonunda ben veya onlar 'tamam' deyebilir ya da iki taraf da mutluysa devam edebiliriz. Kadromuzda bazı oyuncular 2012'den sonra kariyerlerini tamamlamış olacak. Bizim yeni planlamamız yeni jenerasyonu yakalamak olacak. Bu bağlamda yeni yetenekleri izliyoruz ve onların a milli seviyede olup olmadıklarını inceliyoruz. Diğer dezavantajımız da Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un Avrupa'da maç yapmayacak olmaları. Genç oyuncular, kendilerini göstereceği üst düzey arena bulamayacaklar. Mesela Ömer Erdoğan iyi bir oyuncu ve Kazakistan maçında da iyi iş çıkardı. Ama benim tercih şansım olsa; aynı özelliklere sahip 22-23 yaşında bir oyuncuyu oynatırdım. Bu anlamda hedefimiz kadroyu yenilemek ve aynı anda EURO 2012'ye gitmeyi başarmak olmalı."

"Gençleri oynatmaktan korkmamalıyız"



"Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynayan Türk oyunculara baktığımızda Hamit istisna olarak görünüyor. Ancak burada laf dönüp



dolaşıp altyapıya geliyor. Oyuncularımızı rekabetçi ve üst düzeyde oynatabiliyor muyuz? Benim bulunduğum konum, birilerinin yetiştirdiklerinden istifade etmeyi gerektiriyor. Ancak 18-19 yaşındaki oyuncuları a takımda oynatmaktan korkmamalıyız. Mesela Ümit Milli Takım'da 1-2 oyuncu kendi takımında ya oynuyor ya oynamıyor. Benim gözümde 21-22 yaşındaki oyuncu genç değildir. Burada neden oynamadıkları konusunda kafa yormalıyız, birbirimizi suçlamamalıyız. Kendi içinden yetişmiş futbolcuyu görmek taraftarı da mutlu edecektir. Var olan genç oyuncunun yerine gelen yabancı çok fazla katkı yapmalı ve gençlere birşeyler verebilmeli. Teknik direktörler ve oyuncular da bu anlamda yüreklendirilmeli. İki taraf da hata yapmaktan korkmamalı."

"Yeteneği disiplinle birleştirmeliyiz"



"Çok yönlü oyuncularımız var. Ömer, İbrahim Toraman, Gökhan Gönül ve Aurelio işlerini gayet iyi yapıyor. Bu anlamda geriden oyunu iyi başlatabilen oyuncuları tercih ediyorum. Defansif anlamda da yaratıcılık ve denge gerekiyor. İkisini de yapabilen oyuncular lazım. Mesela İspanya iyi bir örnek. Futbol oynamaktan zevk alıyorlar, ama aynı zaamanda çok disiplinliler."