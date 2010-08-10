-HİDDİNK: BEKLENTİLERİ KARŞILAMAYA ÇALIŞACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Guus Hiddink, ''EURO 2012 eleme grubunda bizden büyük beklentilerin olduğunun bilincindeyiz ve buna cevap vermeye çalışacağız'' dedi. Futbol Federasyonu'nun, yarın Romanya ile yapılacak özel maç öncesi hazırladığı kitapçıkta yazısına yer verilen Guus Hiddink, Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk kez yarınki maçta ekibinin başında sahaya çıkacağını vurgulayarak, ''Benim ilk maçımın, aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın 1923 yılında ilk karşılaşmayı oynadığı, tarihindeki ilk rakibi Romanya'ya rastlaması da ilginç bir tesadüf oldu'' değerlendirmesini yaptı. Bu karşılaşmadan önce, Honduras maçında ve ABD kampında takımın son durumunu görme fırsatı bulduğunun altını çizen Hollandalı teknik adam, şunları kaydetti: ''Özellikle ABD kampının, oyuncularımın özelliklerini daha iyi öğrenmem bakımından son derece verimli geçtiğini söyleyebilirim. Burada Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda gibi ciddi rakiplerle oynadıktan sonra, Güney Afrika'daki Dünya Kupası finallerine gitme hakkını elde eden ABD ile karşılaşarak kampımızı tamamladık. Hazırlık kampı sezonun sonuna denk gelmesine rağmen, oyuncularımız antrenman ve maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve profesyonelce davrandı.'' -''BEKLENTİLERE CEVAP VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ''- ABD kampına, deneyimli futbolculara, umut vaat eden gençleri ekleyerek 30'un üzerinde oyuncu çağırdıklarını vurgulayan Hiddink, yazısında şu ifadeleri kullandı: ''Önemle altını çizmek isterim ki, herhangi bir nedenle bu kadronun içerisinde kendisine yer bulamayan oyuncular hayal kırıklığına uğramamalı. Bu durumdaki oyuncular, teknik ekibimizin onları takip ettiğinden ve performanslarını incelediğinden emin olabilir. Zira 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri için alternatifli ve rekabete açık bir kadromuz olmasını istiyoruz. Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Almanya ile birlikte yer aldığımız eleme grubunda bizden büyük beklentilerin olduğunun bilincindeyiz ve buna cevap vermeye çalışacağız. Bir başka hedefimiz daha var; o da teknik yanı ağır basan, inisiyatif alan, rakibe oyununu kabul ettiren ve atak futbola yönelik Türk futbolunun karakterini temsil eden bir oyun stili yaratmak. Bizim emeklerimiz sizin desteğinizle birleşince bu süreç daha da kısa sürecektir. Tüm futbolseverlere zevkli ve eğlenceli bir karşılaşma dilerim.''