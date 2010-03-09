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Spor

Hiddink artık tamamen bizim

1 Ağustos'ta Milli Takımımız'ın başına geçecek Guus Hiddink'in Dünya Kupası finallerinde Fildişi Sahili'ni çalıştırma isteği gerçekleşmedi.

09 Mart 2010 02:00

T24 - 1 Ağustos'ta Milli Takımımız'ın başına geçecek Guus Hiddink'in Dünya Kupası finallerinde Fildişi Sahili'ni çalıştırma isteği gerçekleşmedi.


Geçtiğimiz Cuma günü Paris'te Fildişi Sahili Futbol Federasyonu Başkanı Jacques Anouma ile buluşan Hiddink, ödemenin Fransız bankasından yapılması isteğini kabul etmedi ve Hollanda bankasına yatırılması konusunda ısrar etti.

Bu gelişme üzerine anlaşmaya kesin baktığı için sözleşme ile görüşmeye gelen Anouma, "Bu şartlarda anlaşamayız. Size başarılar dilerim" diyerek toplantıyı sona erdirdi.


Fildişi Sahilleri Ericsson ile temasta

Başkan Anouma'nın Fildişi Sahili'nin Londra'da Güney Kore ile oynadığı karşılaşmanın ardından görüştüğü İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Sven Goran Eriksson ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Fildişi Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada Eriksson ile görüşmelerin sürdüğü doğrulandı.


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