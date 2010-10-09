-HİDDİNK: ''ALMANYA GALİBİYETİ HAK ETTİ'' BERLİN (A.A) - 09.10.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (A) Grubu'nda, deplasmanda Almanya'ya 3-0 yenilen (A) Milli Takımın teknik direktörü Guus Hiddink, rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini söyledi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hiddink, çok güçlü bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, ''Almanya galibiyeti hak etti. 25 dakika eşit bir seviyede onları takip ettik. Aureilo oynasaydı bile sorunlarla karşılaşabilirdik. Son gol fazla oldu. Çok güçlü bir takıma karşı oynadık. Alman takımı orta sahada baskın geldi. Almanya'nın galibiyeti doğru bir sonuç'' diye konuştu. Hiddink, Nuri Şahin'in performansıyla ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi: ''Nuri'nin performasından hayal kırıklığına uğramadım. Orta sahadan ileriye atak yapamadık. Genç oyuncular büyük maçta kendini göstermeye çalışır. Zaman gerekiyor. İnsiyatifi yakalaması gerekiyor. Bu büyük bir ders oldu. İleri gidemeyince sorunlarla karşılaştık. Aurelio'da lif kopması var. Durumu iyi görünmüyor. Servet aynı şekilde hastaneye gidecek.'' Maçta forma giyen oyunculardan Nuri Şahin de basın toplantısında, skor 1-0 olduktan sonra dağıldıklarını belirterek, ''Bizim açımızdan iyi geçmedi. 1-0 olduktan sonra dağıldık. Halil abi atsaydı sonuç değişebilirdi. Biz çok kötü oynadık. Almanya üç puanı hak eden taraftı'' dedi. Nuri, maçta performansından memnun olmadığını ifade ederek, ''İyi oynamadım. Dortmund'da çıkışım vardı, ama bugün iyi oynamadım. Elimizden geleni yaptık. Dikine oynayıp golü arayabilirdik. İstedik, ama olmadı. Almanya hak ederek üç puanı aldı. Bugün Aurelio'nun sakatlanması bizi etkiledi. Maçta oynadığım pozisyonun performansımda etkili olduğunu düşünmüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı. -ALMANYA CEPHESİ- Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw de maç sonrasındaki değerlendirmesinde, statta bekledikleri bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, ''Hak ederek kazandık'' dedi. Berlin'de oynanan maçta özel bir durumun olduğunu savunan Löw, şöyle devam etti: ''Bugün özel bir durum vardı. Beklediğimiz bir manzarayla karşılaştık. Birçok Türk taraftarın statta olduğunu gördük. Çoğunlukta olduklarını gördük. Bu baskı unsuruydu. Hak ederek kazandık. Karşılaşmanın ikinci yarısında birkaç hata yaptık. Bunun dışında iyiydik. Takımım istek gösterdi. Maçın sonucu ve gidişatından memnunum.'' Mesut ile ilgili bir soruya Löw, Türk asıllı oyuncunun bugün biraz daha gergin olduğuna dikkati çekerek, ''Mesut bugün biraz daha gergindi. Böyle durumlardan korkmuyor. Orta sahamız giderek açıldı. Mesut ve Khedira orta sahanın yükünü çektiler. Mesut için yapılan protestoları biz de duyduk. Bunlar bazen oluyor. Oyuncunun baş edebilmesi gerekir. Pek etkilenmedi, bunu da maçta gösterdi'' diyerek sözlerini tamamladı. Türkiye'ye karşı 2 gol kaydeden Miroslav Klose de basın toplantısında, deplasman sayılan bir maç oynadıklarını hatırlatarak, ''Bizim için deplasman sayılan maçı kazanmamız önemliydi. 1-0 öne geçtiğimizde oyuna hakim olabildik'' dedi. -NOTLAR- -Karşılaşmanın 24. dakikasında sakatlanarak yerini Tuncay'a bırakan Mehmet Aurelio'nun lifinin koptuğu ve durumunun iyi olmadığı açıklandı. Aurelio'nun Azerbaycan karşısında forma giymesi tehlikeye girdi. -Türk taraftarlar Mesut'un topla her buluşmasında onu ıslıklarla protesto ettiler. Alman taraftarlar ise ''Mesut Özil, Mesut Özil'' şeklinde tezahürat yaparak, Türk asıllı oyuncuya destek verdiler. -Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan Almanya-Türkiye karşılaşması için 72.244 adet bilet satıldığı açıklandı. -Alman Milli Takımı, maç bitiminde 3-0'lık galibiyeti tribünlere giderek, taraftarlarıyla birlikte kutladı. -Karşılaşmanın 79. dakikasında Almanya'nın ikinci golüne imza atan Mesut Özil, gol sonrasında sevinç yaşamadı. ''ÜZÜLME TÜRKİYE'' Alman basını, Almanya'nın Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşmada, Mesut Özil'in Türk Milli Takımına attığı gole fazla sevinemediği konusunda ortak görüş belirtti. Bild gazetesinin internet sayfasında Türkçe olarak ''Üzülme Türkiye'' başlığıyla yer alan haberde, Olimpiyat stadında bulunan yaklaşık 40 bin Türk seyircinin ıslıkları nedeni ile Mesut Özil'in maça tutuk başladığı, ancak ikinci yarıda Dünya kupasındaki oyununu sergileyerek durumu 2-0 yapan golü attığı ifade edildi. Golü attıktan sonra Mesut'un sanki utandığı görüşüne yer verilen haberde, Mesut'un golden sonra kısaca bir gülümsediğini ve kollarını açmakla yetindiği kaydedildi. Focus dergisinin internet sayfasında, ''Almanya Berlin'de deplasman zaferini kutluyor'' başlığıyla verilen haberde de, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, ''Çok memnunum, takım inanılmaz bir irade sergiledi. Bu bizim için bir deplasman oyunuydu. Çok zorlu bir maçtı'' şeklinde konuştuğu belirtildi. ''Der Spiegel'' dergisinin internet sayfasında ''Klose'nin çifte golü Türkiye'ye karşı zaferi garantiledi'' başlığıyla verilen haberde, Mesut'un da golü attıktan sonra sanki sevinmek istemezmiş gibi davrandığı, bu nedenle kısaca gülümsediği, takım arkadaşlarının da kendisini kucakladığı ifade edildi. Spor dergilerinden Kicker'in internet sayfasında da, ''Üst direk, direk, Klose, gol'' başlığıyla verilen haberde, Klose'nin ilk golünden sonra, Türk kökenli olduğuna vurgu yapılan Mesut'un 2. golü atarak Alman Milli Takımının zaferini garantilediği belirtildi.