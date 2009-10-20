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Spor

Hiddink 8 milyon euroyu reddetti

Hollanda basını, Guus Hiddink'in, Türk milli takımının başına geçmesi için yapılan astronomik teklifi reddettiğini bildirdi.

20 Ekim 2009 03:00

Hollanda basını, Guus Hiddink'in, Türk milli takımının başına geçmesi için yapılan astronomik teklifi reddettiğini bildirdi.

Fatih Terim'in görevi bırakacağı andan itibaren ismi Türk milli takımı için geçmeye başlayan Hiddink, TFF'nin astronomik teklifini reddetti.

Hollanda'nın önde gelen futbol dergisi Voetbol International, halen Rus milli takımının başında bulunan Hiddink'in yıllık sekiz milyon euroluk teklif kabul etmediğini bildirdi.

Hollanda, Avustralya ve Güney Kore milli takımlarının eski çalıştırıcısı Hiddink TFF'nin teklifini kabul etseydi, dünyanın en çok kazanan milli takım hocası olacaktı.

Hiddink yönetimindeki Rusya, 2010 Dünya Kupası finallerine gidebilmek için 14 ve 18 Kasım'da Slovenya ile baraj maçları oynayacak.

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