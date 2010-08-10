-HİDDİNK "SİFTAH" YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın yarın Romanya ile yapacağı özel maçta Guus Hiddink, Ay-yıldızlı ekibin başında ilk kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı'nı çalıştıran 43. teknik adam olan Hollandalı hoca, milli takımın Mayıs ayında ABD'de oynadığı 3 özel maçta teknik sorumlu olarak görev yapmasına rağmen, sözleşmesi resmen yürürlüğe girmediği için maçları tribünden izlemiş, saha kenarında yardımcısı Oğuz Çetin görev yapmıştı. Hiddink, yarınki Romanya maçıyla birlikte Ay-yıldızlı ekibi ilk kez saha kenarından yönetecek. -87 YILDA 43. TEKNİK ADAM- Türk Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihindeki 472 maçta 25'i Türk, 17'si yabancı, toplam 42 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekipte Türk hocaların yanı sıra 4'er İngiliz ve Macar, 3'er İtalyan ve Yugoslav, 1'er de İskoç, Rumen ve Alman teknik adam görev yaptı. Hiddink ayrıca, milli takımın başında görev yapacak ilk Hollandalı ve 18. yabancı teknik adam unvanlarını alacak. -REKORLAR FATİH TERİM'DE- (A) Milli Futbol Takımı, 87 yıllık tarihinde en çok maçı Fatih Terim döneminde oynadı. Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996 ve 2005-2009 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde Ay-yıldızlı ekip 92 maça çıktı. Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde Ay-yıldızlı ekip 92 maça çıkarken, bunlardan 43'ünü kazandı. -BİR MAÇLIK TEKNİK ADAMLAR- Milli Takım tarihinde sadece 1 maç görev yapan hocalar da bulunuyor. Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece 1'er milli maçta Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı. -EN BÜYÜK DÜŞ KIRIKLIĞI PİONTEK- (A) Milli Futbol Takımı'nda görev yapan 42 teknik adam içinde en büyük düş kırıklığını Sepp Piontek yarattı. Danimarka mucizesini gerçekleştiren isim olarak Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Alman teknik adam, Ay-yıldızlı ekipte görev yaptığı süre içinde başarılı sonuçlara imza atamadı. 1990-1993 yılları arasında milli takımın başında görev yapan Piontek döneminde Türkiye, yaptığı 27 maçtan sadece 4'ünü kazanırken, 15'ini yitirdi, 8'inde de berabere kaldı, 22 gol atıp, 50 gol yedi. Piontek dönemindeki 4 galibiyetten 3'ü özel maçlarda gelirken, resmi maçlardaki tek galibiyetin de San Marino karşısında alınması dikkati çekti. -''MUHTEŞEM 3'LÜ''- (A) Milli Futbol Takımı'nın başında son dönemde görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı. Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı. Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş de milli takımı 48 yıl sonra Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen Dünya üçüncülüğü ve Konfederasyon Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.