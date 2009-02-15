Hiddink 2 yıl sonra veda ediyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Rusya Milli Futbol Takımı'nın da çalıştırıcısı Guus Hiddink, "2010 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakıp, Harley Davidson'ımla gezeceğim" dedi.



Chelsea'de Luiz Felipe Scolari'den boşalan koltuğa geçen hafta oturan Hiddink, Sunday Mirror'a verdiği demeçte, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.



Daha sonra da Harley Davidson motosikletiyle gezeceğini belirten 62 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Ayrıca, Tanzanya'daki yoksullar için yürüttüğüm projemle de özel olarak ilgileneceğim" diye konuştu.



Yeni takımının, dün Federasyon Kupası'nda Watford'a 3-1 galibiyetle biten maçını izleyen Hiddink, ilk hedefinin, Avrupa Şampiyonlar Ligi elemeleri olduğunu belirtti. "Bu görev, bana Roman Abramoviç tarafından bizzat verildi" diyen Hiddink, bu zor bir iş olsa da üstesinden gelebileceğini, takımda bu yeteneği görebildiğini ifade etti.



Hiddink, Chelsea'deki geleceğine ilişkin bir soruya da, "Bunu şimdiden bilemeyiz. Prensipte, sezon sonunda Rusya Federasyonu'na döneceğim. İki senaryo var. Dönmek veya başarılı olup, devamını beklemek" cevabını verdi.

