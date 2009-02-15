T24 LogoT24 Logo
Spor

Hiddink 2 yıl sonra veda ediyor

Chelsea teknik direktörü Hiddink, "2010 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakıp, Harley Davidson'ımla gezeceğim" dedi.

15 Şubat 2009 02:00

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Rusya Milli Futbol Takımı'nın da çalıştırıcısı Guus Hiddink, "2010 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakıp, Harley Davidson'ımla gezeceğim" dedi.

Chelsea'de Luiz Felipe Scolari'den boşalan koltuğa geçen hafta oturan Hiddink, Sunday Mirror'a verdiği demeçte, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra futbolu bırakacağını açıkladı.

Daha sonra da Harley Davidson motosikletiyle gezeceğini belirten 62 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Ayrıca, Tanzanya'daki yoksullar için yürüttüğüm projemle de özel olarak ilgileneceğim" diye konuştu.

Yeni takımının, dün Federasyon Kupası'nda Watford'a 3-1 galibiyetle biten maçını izleyen Hiddink, ilk hedefinin, Avrupa Şampiyonlar Ligi elemeleri olduğunu belirtti. "Bu görev, bana Roman Abramoviç tarafından bizzat verildi" diyen Hiddink, bu zor bir iş olsa da üstesinden gelebileceğini, takımda bu yeteneği görebildiğini ifade etti.

Hiddink, Chelsea'deki geleceğine ilişkin bir soruya da, "Bunu şimdiden bilemeyiz. Prensipte, sezon sonunda Rusya Federasyonu'na döneceğim. İki senaryo var. Dönmek veya başarılı olup, devamını beklemek" cevabını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24