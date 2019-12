Hidayet'ten sezon rekoru!

T24 - NBA'deki temsilcimiz Hidayet, All-Star'a seçilen Chrish Bosh'la birlikte takımının en etkili ismi oldu ve takımı Toronto Raptors'ın New York Knicks'i 106-104 yendiği maçta galibiyetin mimarlarından biri oldu.





Maçta Bosh 27 sayı ve 15 ribauntla oynarken, kişisel sezon rekorunu kıran Hidayet Türkoğlu maçı 26 sayı, 11 ribaunt ve iki asistle tamamladı.



NBA 14 Şubat'ta oynanacak All-Star yedek kadrosunu Toronto'nun, New York'u yendiği maçtan bir kaç saat önce açıklarken, Toronto'nun yıldızı Bosh da bu kadroda yer aldı.



Kendisi de Dallas'lı olan ve burada oynanacak All-Star'a yedek takımdan katılmayı başaran Bosh, beşinci kez All-Star'a seçilirken, Toronto'nun eski yıldızı Vince Carter'ın rekorunu eşitledi.



Jarrett Jack son saniyelerde iki serbest atıştan birinden isabet bulurken, New York'un son pozisyonunda Al Harrington'a baskı yaparak Toronto'nun galibiyetinde önemli rol oynadı. Toronto bu sezon 25 maçını kazanırken, 22'sinden de yenik ayrıldı.



New York'ta 29 sayı kaydeden, 18 de ribaunt alan Davir Lee'nin bu performansı yenilgiyi önleyemedi. New York son 10 maçta yedinci kez yenildi. Knicks, Pazar günü de kulüp tarihinin en ağır yenilgisine uğrarken Dallas karşısında 50 sayı farkla 128-78 boynu bükük ayrıldı.



Maçın bitimine 2.51 dakika kala Harrington'un üçlüğüyle Knicks skoru 100-97'ye getirmesine karşın bu üstünlüğünü koruyamadı. Bu andan itibaren Toronto üstüste sekiz sayı buldu. Hidayet iki serbest atış bir de ribaunt'tan potayı bulurken, Jarrett Jack de skora katkı yaptı. Bosh'un smacı farkın açılmasını sağlamasına karşın New York maçı bırakmadı.



Bitime 15.9 saniye kala skor 105-102'e gelirken, Lee'nin ribant basketine Jack bir serbest atışla karşılık verdi. Maçın son saniyelerinde Harrington'a defans yapıp rakibinin hücum faul yapmasına neden olan Jack, Toronto'nun da maçtan galibiyetle ayrılmasını sağladı.



Bu sabaha karşı oynanan diğer maçlarda Orlando Magic konuk ettiği Boston Celtics'i 96-94; Phoneix Suns'ta, Dallas'ı 112-106 mağlup etti.