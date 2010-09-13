Hidayet'ten Erdoğan'a protesto telefonu

T24 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası final maçı sonrası seyirciler tarafından yuhalanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan basketbol milli takımının kaptanı Hidayet Türkoğlu, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, Ankara'da partililerin söylediği "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkısıyla karşılandı.



Erdoğan, dün Türkiye ile ABD arasında oynanan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası Finali sonrası düzenlenen madalya töreni sırasında seyirciler tarafından protesto edildi. Erdoğan, İstanbul dönüşü Esenboğa Havalimanı'nda Ak Parti Keçiören ilçe teşkilatı üyesi yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından şarkılarla karşılandı. Erdoğan, partililerin "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı eşliğinde Ankara'ya indi.



Erdoğan, kendisini karşılamaya gelen partililerin yanına giderek, tek tek tokalaşarak sohbet etti. Erdoğan, sohbet sırasında bir gencin sigara paketini aldı.





Hidayetten telefon



Erdoğan, partililerle sohbet ettiği sırada, Hidayet Türkoğlu'nun araması üzerine kendisiyle bir süre görüştü. Başbakanlık kaynakları, Erdoğan'ın Dünya Basketbol Şampiyonası final maçında yuhalanması nedeniyle Türkoğlu'nun yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini belirtti.



Erdoğan'ı partililerin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek de karşıladı. Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümleyye Erdoğan da Ankara'ya geldi.



Bu arada Başbakanlık korumalarının siyah takım elbise içine kırmızı-beyaz kravat takmaları dikkati çekti.





