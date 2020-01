Hidayet'ten Cleveland'a 18 sayı

T24 - Amway Center'da oynanan maçta Cleveland Cavaliers'i ağırlayan Orlando Magic, rakibini 102-94 yendi ve 23 maçta 14. galibiyetini aldı. Magic'te 19 sayı, 16 ribaund ve 8 blokla oynayan Dwight Howard galibiyetin mimarı olurken, Jason Richardson 19 sayı 4 ribaund 4 asist, Hidayet Türkoğlu 18 sayı 7 ribaund ve 4 asistle oynadı.





NBA'de dün gece oynanan 10 karşılaşmayla devam edildi. Magic, bu sonuçla, Cavaliers ile yaptığı son 7 maçtan galip ayrılmış oldu.





Cavaliers'de ise maça kenarda başlayan ve 30 dakika süre alan Glen Davis maçı 20 sayıyla tamamladı. Konuk ekibin Türk basketbolcusu Semih Erden ise maçta 13 dakika süre aldığı maçta sayı kaydedemedi, 4 ribaund aldı.







Miami Heat: 99 - Philadelphia 76ers:79





Miami Heat, Wells Fargo Cernter'da konuk olduğu Philadelphia 76ers'ı 99-79 yendi ve 23 maçta 17. galibiyetini aldı. Heat'inyıldız oyuncularından Dwyane Wade, 26 sayıyla hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. LeBron James 19 sayı, 12 ribaund ve 8 asistlik bir performans sergilerken, takımın bir idğer yıldız oyuncusu Chris Bosh 12 sayıda kaldı. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Philadelphia 76ers'da ise en skorer isim 16 sayı kaydeden Thaddeus Young oldu.







Morrow'un 42 sayısı galibiyete yetmedi: New Jersey Nets:105 - Minnesota Timberwolves:108





Gecenin bir diğer maçında New Jersey Nets ile Minnesota Timberwolves karşı karşıya geldi.New Jersey'de oynanan maçta Nets, rakibine 108-105 yenildi.





Evsahibi ekipte Anthony Morrow 42 sayı kaydederek kariyer rekoru kırarken, Kris Humphries 16 sayı 9 ribaund, Jordan Farmar 14 sayı 7 asist ile oynadı. Deron Williams 12 sayı 14 asistlik bir performans sergilerken, Mehmet Okur sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Timberwolves'da ise maça kenarda başlayan ve 33 dakika 48 saniye süre alan Nikola Pekovic 27 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.







Detroit Pistons:88 - Milwaukee Bucks:80





NBA'deki bir diğer Türk temsilci Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı maçta Detroit Pistons'a 88-80 yenildi ve 22 maçta 12. mağlubiyetini aldı.





Bucks'ta Brandon Jennings 20 sayı ile takımın en skorer ismi oldu. İlyasova ise 20 dakika 54 saniye süre aldığı maçı 9 sayı 12 ribaund ile tamamladı. Pistons'da çaylak oyuncu Brandon Knight 26, Greg Monroe 18, Tayshaun Prince 13 sayıyla oynadı. Pistons, bu sonuçla 25 maçta 5. galibiyetini aldı.





Diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:





Toronto Raptors: 106 - Washington Wizards: 89

Boston Celtics: 91 - New York Knicks: 89

Houston Rockets: 99 - Phoenixw Suns: 81

Oklahoma City Thunder: 101 - Memphis Grizzlies: 94

Dallas Mavericks: 87 - Indiana Pacers: 98

Denver Nuggets: 89 - Los Angeles Lakers: 93