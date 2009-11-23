Hidayet'li Toronto, Orlando'ya karşı yine mağlup

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Hidayet Türkoğlu'nun eski takımı Orlando Magic'e 104-96 yenilirken, milli basketbolcu karşılaşmayı 12 sayıyla tamamladı.



Air Canada Centre'da 17 bin 233 kişinin izlediği karşılaşmaya ilk 5'te başlayan ve 41 dakika sahada kalan Türkoğlu, 12 sayı, 6 ribaunt ve 2 asist kaydetti. 22 sayı ve 5 ribauntla takımın en skoreri olan Chris Bosh ile 16 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üreten Jose Calderon'un performansları ise yenilgiyi önleyemedi.



Florido temsilcisi Magic'i galibiyete taşıyan isimler ise 24 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle Vince Carter, 19 sayı, 5 asist ve 2 ribauntla Jj Redick ve 17 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle Dwight Howard oldu.



Toronto, maçın ilk çeyreğini 28-22, devreyi de 50-49 geride tamamladı. Karşılaşmanın 3. periyodunu ise 76-76 berabere bitiren Kanada takımı, sahadan 104-96 yenik ayrıldı.



Doğu Konferansı Atlantik grubunda 2. sırada bulunan Toronto'nun 6 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti, Güneydoğu grubunda mücadele eden Magic'in ise 14 maçta 11 galibiyeti bulunuyor.



Ligde alınan diğer sonuçlar şöyle:



New York Knicks - Boston Celtics: 105-107 (Uzatmada)

Charlotte Bobcats - Indiana Pacers: 104-88

Miami Heat - New Orleans Hornets: 102-101

Phoenix Suns - Detroit Pistons: 117-91

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder: 101-85

