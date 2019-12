-HİDAYET'LE ÖMER'İ KARŞI KARŞIYA GETİREN MAÇ ANKARA (A.A) - 25.11.2010 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'ne (NBA) dün gece oynanan 11 maçla devam edildi. NBA'de oynayan 2 Türk oyuncuyu karşı karşıya getiren maçta Ömer Aşıklı Chicago Bulls, Hidayet Türkoğlu'nun forma giydiği Phoenix Suns'a konuk oldu. Konuk takımın ikinci uzatma periyodunda 123-115 galip geldiği maçta Hidayet 10 sayı, 10 ribaund ile ''double double'' yaparken, karşılaşmaya kenarda başlayan ve 13,42 dakika süre alan Ömer Aşık 4 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Maçın ilk çeyreğinde 36-13 geriye düşen ve son çeyreğe 12 sayı farkla (84-72) yenik giren Bulls, normal sürenin son 12 dakikasında yakaladığı serilerle farkı kapatmayı başardı ve durumu 101-101'e getirerek maçı uzatmaya götürdü. İlk uzatma periyodu 111-111 bitti. İkinci 5 dakikada ise disiplinli oyununu sürdüren Bulls, rakibine üstünlük sağlamayı başardı ve maç 123-115 konuk ekibin lehine bitti. Maçın en skorer ismi, 35 sayıyla oynayan Bulls oyuncusu Derrick Rose oldu. Rose 12 de ribaund alarak ''double double'' yaparken, takım arkadaşı Luol Deng 26 sayı, 10 ribaund ile bu iki alanda çift haneli rakamlara ulaştı. Suns'da ise Grant Hill 27, Hakim Warrick 23, Jason Richardson 20, Steve Nash 14 sayıyla oynadı. Gecenin bir diğer maçında Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers ile karşılaştı. Evinde oynanan maçın neredeyse tamamını geride götüren Cavaliers, maçın bitimine 3 dakika kala öne geçmeyi başardı ve Mo Williams'ın son saniyede attığı 2 sayılık basketle sahadan 83-81 galip ayrıldı. Williams, geceyi 25 sayıyla tamamlarken, takım arkadaşlarından Anthony Parker 14 sayıyla oynadı. Bucks'ta ise en skorer isim, oyuna kenarda başlayan ve 18 sayıyla oynayan Keyon Dooling oldu. Bucks'ın Türk oyuncusu Ersan İlyasova, 16,03 dakika süre aldığı maçı 4 sayı, 4 ribaund ile tamamladı. Dün gece oynanan maçlar şöyle sonuçlandı: Cleveland Cavaliers: 83 - Milwaukee Bucks: 81 Toronto Raptors: 106 - Philadelphia 76'ers: 90 Charlotte Bobcats: 95 - New York Knicks: 99 Boston Celtics: 89 - New Jersey Nets: 83 Orlondo Magic: 104 - Miami Heat: 95 Minnesota Timberwolves: 109 - San Antonio Spurs: 113 Oklahoma City Thunder: 103 - Dallas Maverics: 111 Memphis Grizzlies: 105 - Detroit Pistons: 84 Houston Rockets: 111 - Golden State Warriors: 101 Phoenix Suns: 115 - Chicago Bulls: 123 Utah Jazz: 105 - New Orleans Hornets: 87