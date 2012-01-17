-Hidayet'in takımından üst üste 4. galibiyet ANKARA (A.A) - 16.01.2012 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic, deplasmanda New York Knicks'i 102-93 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Magic'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 29 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 15 sayı, 4 asist ve 2 ribauntla tamamladı. İlk yarıda 2 sayı atabilen Hidayet, 2. devrede etkili oyunuyla takımının galip gelmesinde rol oynadı. Magic'de Ryan J. Anderson 30 sayı, 7 ribauntla takımının en skorer ismi olurken, J.J. Redick 21 sayıyla skora katkıda bulundu. Orlando ekibinde Dwight Howard ise karşılaşmayı 8 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle tamamladı. Ev sahibi Knicks'de, Carmelo Anthony, sahanın en skorer ismi oldu. Anthony 33 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynadı. New York ekibinde Toney Douglas ve Iman Shumpert'in 12'şer, Amare Stoudemire'ın 10 sayısı yenilgiyi engellemedi.