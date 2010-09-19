Hidayet'in büyük şanssızlığı

T24- Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot, 12 Dev Adam'ın başarısını vergi açısından ele aldı. İşte o yazısı:





Kişi başına 1.5 milyon TL olan ödüller, gelir vergisine tabi değil. Bunun dışında Ali Ağaoğlu’nun verdiği 400’er bin TL’lik daire ve irili-ufaklı başka ödüller de var.



Hidayet ve ABD

Hidayet’i biliyorsunuz.Türkiye’de Hido, ABD’de Hedo lakabıyla çağrılıyor.12 Dev Adam arasında, özel bir yeri var.1999-2000 sezonu sonunda Efes Pilsen’den Sacramento Kings’e transfer oldu. San Antonio Spurs, Orlando Magic derken, 2009 yılı yazında Kanada’nın Toronto Raptors takımıyla 5 yıllığına sözleşme imzaladı. Ancak Kanada’da 5 yılı tamamlayamadı. En son Phoenix Suns ile anlaşarak ABD’ye geri döndü.Başarılarıyla gurur duyuyoruz.



Şanssızlık ne?

Hidayet, ABD’de bulunduğu için vergi yasaları açısından, ABD’de tam mükellef. Bu şu anlama geliyor; Hidayet, Türkiye’de elde ettiği, vergiden müstesna tutulan gelirlerini de ABD’de beyan edecek.Beyan edince de yüzde 35 gelir vergisi ödeyecek!Anlayacağınız, Türkiye’deki arkadaşları milyonlarca liralık ödül ve benzeri gelirleri için hiç vergi ödemezken, Hidayet yüzde 35 vergi ödeyecek. Kanada’da olsaydı bu gelirler vergiye tabi tutulmayacaktı.İşte Hidayet’in şanssızlığı dediğimiz olay bu...



