Hidayet'in 12 sayısı galibiyete yetmedi

T24 - Amerikan Profesyonel Basketbol (NBA) Ligi'ne TSİ sabaha karşı yapılan 11 maçla devam edilirken, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun 12 sayı attığı maçta takımı Toronto Raptors, sahasında Atlanta Hawks'a 111-89 yenildi.



Milli basketbolcu Türkoğlu, 35 dakika görev aldığı maçta 12 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performansla oynadı. Türkoğlu'nun takım arkadaşlarından Andrea Bargnani kaydettiği 17 sayıyla takımının en skorer ismi olmayı başarırken, Chris Bosh 14, Jarret Jack 13, Demar Derozan 2 sayı üretti. Raptors'da yedekten gelen oyuncular arasında en çok katkıyı 10 sayı atan Sonny Weems yaptı.



Konuk ekip Hawks'ta 20 sayı kaydeden Joe Johnson takımının en skoreri olarak galibiyette büyük rol oynadı.



Gecenin bir diğer maçında Minneasota Timberwolves'u ağırlayan Los Angeles Lakers, rakibini 104-92 yenmeyi başardı. Lakers'ın yıldız basketbolcusu Kobe Bryant, 20 sayı atarak hem takımının en skorer ismi, hem de galibiyetin mimarlarından oldu.



Ligde alınan sonuçlar şöyle:



Indiana Pacers-New Jersey Nets: 107-91

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 91-96

Miami Heat-Dallas Mavericks: 93-106

Chicago Bulls-Golden State Warriors: 96-91 (Uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazzers: 104-99

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 94-102

New Orleans Hornets-New York Knicks: 96-113

San Antonio Spurs-Charlotte Bobcats: 104-85

Phoenix Suns-Orlando Magic: 106-103



Lige yarın yapılacak 8 maçla devam edilecek.

