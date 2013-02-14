Hidayet Türkoğlu'na 20 maç ceza!

Orlando Magic forması giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, NBA'in doping politikasına aykırı madde kullanmaktan dolayı 20 maç ceza aldı. Yıldız basketbolcuya cezası boyunca maaş ödemesi yapılmayacak.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 20 maç ceza aldı.

Sezonun ilk maçında eli kırılan ve sakatlığı nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalan Hidayet Türkoğlu'nun yapılan testler sonucunda methenolone kullandığı ortaya çıktı.

20 maç ceza alan milli oyuncunun cezası bu akşam oynanacak Atlanta Hawks maçıyla başlayacak.

Hidayet'e cezası boyunca maaş ödemesi yapılmayacak

NBA'de daha önce Rashard Lewis, O. J. Mayo, Lindsey Hunter ve Darius Miles gibi isimler aynı maddeyi kullandığı gerekçesiyle ceza almıştı.,