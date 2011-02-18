-HİDAYET VE ERSAN'IN AVRUPA'DA YILDIZI PARLIYOR PARİS (A.A) - 18.02.2011 - FIBA üyesi 49 Avrupa ülkesinin basketbol federasyonunu biraraya getiren FIBA Avrupa, halkın ve uzmanların oylamasının ardından Sırp Miloş Teodosiç'i Avrupa'da 2010'un basketbolcusu seçti. Sıralamada, Hidayet Türkoğlu 6, Ersan İlyasova ise 7. sırada kendisine yer buldu. Eurolig'de geçen yıl en iyi oyuncu seçilen Olympiakos'un oyun kurucusu Teodosiç, 2008 ve 2009'un en iyi oyuncusu İspanyol Pau Gasol gibi bir başka NBA oyuncusu Alman Dirk Nowitzki'nin önünde yer aldı. FIBA Avrupa'nın listesine Hidayet Türkoğlu 6, Ersan İlyasova da 7. sıradan girdi. Oylamada, 2010 yılının en iyi kadın basketbolucu olarak Çek Hana Horakova, Fransız Sandrine Gruda ve İspanyol Amaya Valdemoro'nun önünde yer aldı. FIBA Avrupa'nın 2010'un en iyi 10 basketbolcusu sıralaması şöyle: 1. Milos Teodosic (Sırbistan) 2. Pau Gasol (İspanya) 3. Dirk Nowitzki (Almanya) 4. Linas Kleiza (Litvanya) 5. Juan Carlos Navarro (İspanya) 6. HİDAYET TÜRKOĞLU (TÜRKİYE) 7. ERSAN İLYASOVA (TÜRKİYE) 8. Dimitris Diamantidis (Yunanistan) 9. Luol Deng (İngiltere) 10. Andrea Bargnani (İtalya)