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Spor

Hidayet Türkoğlu'nun eli kırıldı!

Hidayet'in Denver Nuggets ile oynanan karşılaşmada sol elinin kırıldığını duyuruldu

03 Kasım 2012 11:35

NBA'de, Orlando Magic forması giyen Türk basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun, Denver Nuggets ile oynadıkları karşılaşmada eli kırıldı.

Orlando Magic ve NBA yazarı Josh Robbins, yöneticilerden aldığı bilgiye göre Hidayet'in Denver Nuggets ile oynanan karşılaşmada sol elinin kırıldığını duyurdu.

Sezonun ilk karşılaşmasını Amway Arena'da Denver'a karşı oynayan Magic, sahadan 102-89 galip ayrıldı; ama Hido'dan gelen haberle adeta yıkıldı. Hido'nun elini ne şekilde kırdığı ise ayrı bir muamma teşkil etti. Orlandolu yetkililer, tecrübeli oyuncunun 3. periyotta nasıl elinin kırıldığını bilmediklerini söylediler.

33 yaşındaki basketbolcunun karşılaşmanın 3. periyodunda sakatlandığı öğrenilirken, yapılan tehşis sonucu Türkoğlu'nun sol elinde kırık olduğu belirtildi.

Hido'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağıyla ilgili bir bilgi henüz verilmedi. Türk basketbolcu sakatlanmadan evvel 17 dakika sahada kalarak 6 sayı, 2 ribaunt 1 asist ve 2 top çalma ile oynadı.

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