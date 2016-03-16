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"Hidayet Türkoğlu'nun başdanışmanlık maaşı 9 bin lira olacak"

Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başdanışman'lık görevine atanmıştı

16 Mart 2016 16:50

Hidayet Türkoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak alacağı maaş açıklandı. Türkoğlu, diğer başdanışmanlıkların aldığı ücret olan 9 bin TL maaş alacak.

Radikal'de yer alan habere göre, Türkoğlu'nun daha önce spekülasyonlara neden olan ücretinin 60 bin TL olduğu söylenmiş ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu rakamı yalanlamıştı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın organlarında ortaya atılan söz konusu iddianın hiçbir mesneti bulunmadığını, 'tam bir tezvirat ' olduğunu belirterek Türkoğlu'nun aylık maaşının da, diğer başdanışmanlarınki gibi, yaklaşık 9 bin TL olduğu vurgulandı. 

 

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