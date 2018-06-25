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Hidayet Türkoğlu'ndan seçim sonucu paylaşımı

"Yeni Türkiye güçlenerek yükselecektir"

25 Haziran 2018 02:47

16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumunun sonuçlarını yürürlüğe sokan 24 Haziran seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda aranan yüde 50 barajını aşarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da sonuçlara ilişkin olarak, "Güçlü Türkiye kararını verdi. Yeni Türkiye güçlenerek yükselecektir" dedi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Türkoğlu'nu şunları söyle:

- Güçlü Türkiye Kararını Verdi!

- 24 Haziran demokrasi zaferinin ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini dilerim.

- Yeni Türkiye güçlenerek yükselecektir

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