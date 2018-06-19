Hidayet Türkoğlu'ndan Ali Muhammed ve Wilbekin açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve İsveç'le yapacağı maçların önemine dikkati çekti. Türkoğlu, Ali Muhammed'in kadroda olmamasına da açıklık getirdi.

B Grubu'nda 28 Haziran'da Ukrayna, 1 Temmuz'da ise İsveç'le Ankara'da karşılaşacak milli takım için Sinan Erdem Spor Salonu'nda medya günü düzenlendi.

TBF Başkanı Türkoğlu, hedeflerinin iki maçı da kazanarak bir sonraki tura avantajlı gitmek olduğunu belirterek, "Hedef 2019 Dünya Kupası'na katılmak. Diğer tur için bu iki maç bizim için çok önemli. İnşallah başarılı bir yaz geçirip eylül ayında diğer turda bir araya geliriz. Yanımızda olan tüm kulüplere teşekkür ediyorum. Kış sürecinde ister istemez bir sürü dedikodu oldu Avrupa Ligi takımlarıyla ilgili. Her oyuncuyu milli takımın parçası olması için yolladılar bize. Bu iki maçı kazanıp ikinci tura avantajlı gitmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in doğru tercih

Türk pasaportu alan ve aday kadroya ilk defa çağrılan Scottie Wilbekin'ın takıma güç katacağını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Ali Muhammed'in bir sakatlık süreci vardı ve takımda olamadı. Bu aşamada bir arkadaşa daha ihtiyacımız olduğuna karar verdik. Wilbekin'ın doğru tercih olduğunu düşündük. Başta bizim için bu süreci hızlı bir şekilde gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Başbakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu kısa sürede arkadaşımız milli takıma katıldı. Eylül ayındaki kadro nasıl olur bilemem ama elimizde artık iki opsiyon var. Ufuk hoca hangi ismi uygun görürse onu takıma davet edecektir. Bu süreçte Wilbekin'la devam etmek istediler. Ali Muhammed de çok değerli bir oyuncumuz. Çağrıldığı zaman bu takımın tekrar parçası olmak isteyecektir."

Ankara seyircisinin salonu dolduracağına inandığını kaydeden Türkoğlu, "İyi bir atmosfer olacağından eminiz. Ankara seyircisine güvenimiz tam. Müthiş bir atmosfer olacaktır. Her zaman enerjimizi seyircimizden alıyoruz" diye konuştu.

Ömer Onan: "Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz"

TBF Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, grubu 4 galibiyetle bitirmek istediklerini dile getirdi.

Ankara'da çok iyi bir atmosferde sahaya çıkacaklarına inandığını aktaran Onan, "Ankara seyircisi biletlerin yarısına yakınını bitirdi. Dolu salonda müthiş bir destekle oynayacaktır çocuklar. Ukrayna ve İsveç maçları çok önemli. Deplasmanda kaybettiğimiz İsveç maçı bir kazaydı. Biz 4 galibiyetle grubu bitirmek istiyoruz. Böyle olursa diğer grupta avantajlı oluruz. Jenerasyon geçişi her ülkede zaman zaman oluyor. Bizde de şu an böyle süreç var. Eylül ayında Ömer Aşık ve Ersan İlyasova da aramızda olacaktır. Cedi Osman'ın, Furkan Korkmaz'ın NBA tecrübesi burada bize katkı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.