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Spor

Hidayet Türkoğlu'na dolar fırçası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hido'ya sinirlendi

05 Haziran 2018 16:06

NBA’de forma giydiği dönemde adı doping skandalına karışan ve Türkiye’ye döndükten sonra önce Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı, sonra da Basketbol Federasyonu Başkanı olan Hidayet Türkoğlu’nun büyük bir şok yaşadığı öne sürüldü,

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; basketbol federasyonuna yakın kaynakların iddiasına göre, 50 milyon dolara yakın şahsi serveti bulunan ve bu paranın büyük bölümünü Amerika’da değerlendirdiği söylenen Hidayet’e “Ekonomik kriz var, paranı Türkiye’ye getir örnek ol” mesajı gitti. 

Ancak, ABD’deki yatırımlarını elden çıkratmak istemeyen Hido, sadece nakit parasının bir bölümünü transfer etti.

Bu durum Cumhurbaşkanının kulağına gitti ve Erdoğan da sinirlendi.

İşte bu iddialar Basketbol dünyasında geniş yankı buldu. Hidayet’in seçim sonrası koltuğunun riske girdiği de belirtiliyor.

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