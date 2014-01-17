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Spor

Hidayet Türkoğlu yeni takımına imza attı

NBA'da 14. sezonunu geçiren Hidayet Türkoğlu, Los Angeles Clippers takımı ile sözleşme imzaladı

17 Ocak 2014 13:36

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Los Angeles Clippers'la sözleşme imzaladı. Takım politikası nedeniyle sözleşmenin detayları açıklanmadı.

NTV Spor'un haberine göre, NBA takımlarından Los Angeles Clippers'ın, milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ile sözleşme imzaladığı bildirildi. Los Angeles Clippers'ın resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Hidayet'in sözleşmeyi imzaladığı ve 7 maçlık deplasman turu için takımıyla havalimanına gittiği belirtildi.
     
Açıklamada, takım politikası nedeniyle sözleşmenin detaylarına yer verilmedi. Açıklamaya göre, Hidayet Türkoğlu, "Benim için yeni bir sayfa. Bunun için biraz heyecanlıyım. Bu, benim 14. yılım ve bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan dolayı mutluyum" ifadesini kullandı.
     
Los Angeles Clippers antrenörü Doc Rivers da, Hidayet'in çok yetenekli bir oyuncu olduğunu ve bundan yararlanmak istediklerini söyledi.
     
Hidayet Türkoğlu'nun, Clippers'ın New York Knicks ile deplasmanda oynayacağı maçta yeni takımının formasını giymesi bekleniyor.

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