Hidayet Türkoğlu: Türk halkından özür diliyoruz

2013 Avrupa Şampiyonası’na ilk turda veda eden A Milli Takım’da Kaptan Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısında basının karşısına çıktı.

Sporcular olarak en çok üzülenin kendileri olduğunu söyleyen Hidayet Türkoğlu, “Buna herkesin samimiyetle inanmasını istiyorum. Çünkü sahaya çıkıp emek veren, mücadele eden bizleriz. Hazırlık mazı da olsa biz sahaya her zaman kazanmak için çıkarız. Böyle önemli turnuvalarda bu noktalarda bulunmak bizi çok üzdü” dedi.Hidayet Türkoğlu, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ve gayet istekli olduklarını anlatırken şunları söyledi:

“Kendimizi de iyi bir neticeye hazırlamıştık. Ama bazen inanın bir sporcu olarak öyle bir durumla karşılaşıyoruz ki maç içerisinde veya sonrasında cevabını veremiyorsunuz. Psikolojik durumdan kurtulamıyorsunuz ve ister istemez bu sizi olumsuz yönde etkiliyor. Türk halkının şunu bilmesini isterim ki başarı elde etmeye gittik ve buna gerçekten inanmıştık. Herkes bu takıma sahip çıkmak istedi. Yıllardır yapılan olumsuz eleştirileri kırmak istiyorduk. Bunu da yapabilecek güçteydik. Maalesef her turnuva istediğiniz gibi gitmiyor. Biz de bunlardan bir tanesine denk geldik ve şimdi burada açıklamasını yapmaya çalışıyoruz. Bir sporcu için bu en ağır durumlardan bir tanesidir. Yıllardır bizi baş tacı yapan Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizi hep sahiplendiler, inandılar. Onları bu durumda bıraktığımız için çok özür diliyoruz. Bu gibi sonuçlar hepimize ders olacaktır. Ben bu ülkede başım dik yürüyebiliyorsam yıllardır bu formaya sahip çıktığımdandır. Burada bulunan tüm arkadaşlarım aynı saygı ve değeri hak ediyor. Hepsi elinden geleni yapmaya çalıştı ve yapmaya da devam edeceklerdir. Ben kaptan olarak genç arkadaşlarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Çünkü en çok forma giyen, milli takımlarda en çok şampiyonaya oynayan bir insan olarak değerleri anlatmaya çalışıyorum.”

Hido, Kutluay'dan özür bekliyor

Kaptan Hidayet, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay’ın şampiyona sonrasında yaptığı eleştirilerle ilgili olarak, “Hepimiz Milli Takım’a ve bu ülkeye hizmet ediyoruz. Her türlü eleştiriye açığız, zaten ilk eleştiriyi kendi aramızda yapıyoruz. Bize en çok kırılması gereken Türk halkıdır. Sporcular olarak bu süreç içerisinde bazı şeyleri görme fırsatı da yaşadık. Özellikle bizimle aynı durumları yaşamış, bu milli takımın kaptanlığını yapmış büyüklerimiz, bu takıma sahip çıkması gerekirken yapmış oldukları olumsuz eleştiriler bizleri çok üzmüştür. Herkes eleştirebilir ama bu takımın kaptanlığını yapmış biri bizleri gerçekten üzmüştür. İnşallah ağabeylik yapıp özür diler. Bizim en büyük amacımız gençlere örnek olmaktır. Biz her durumda milli takıma sahip çıkmayı bilen insanlarız. Böyle devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Her çağırıldığımda ilk koşan ben olurum. Gerçekten üzüntülüyüz. Oyuncu kalitesi olarak bizden kötü takımlar orada, biz buradayız. Gerçekten tüm kalbimle bize sahip çıkan baş tacı yapan bütün Türk halkından tekrar özür diliyorum” diye konuştu.