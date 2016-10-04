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Spor

Hidayet Türkoğlu, TBF seçimine tek aday olarak girecek

Harun Erdenay, bir sonraki seçimde aday olmayacağını açıklamıştı

04 Ekim 2016 17:29

Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Kurulu’nda Hidayet Türkoğlu sürprizi yaşanıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, yeni dönemde başkanlığa aday olmayacak olan Harun Erdenay’ın yerine Hidayet Türkoğlu seçime tek başına girecek. Seçim çalışmalarını tamamlayan Türkoğlu’nun listesinde birbirinden önemli isimler yer alıyor. Ömer Onan, Kerem Tunçeri ve Hüseyin Beşok gibi isimler Türkoğlu ile birlikte Basketbol Federasyonu’nda görev alacak.

 

Seçim tarihi 26 Ekim

 

TBF Yönetim Kurulu, ana statü gereği Olimpiyatların bitiminden üç ay içerisinde yapılması gereken Genel Kurul tarihini, 26 Ekim 2016 Çarşamba olarak belirlemişti...

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