Hidayet Türkoğlu resmen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Hidayet Türkoğlu'nu Başdanışmanlığına resmen atadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yerine getirecek.

15 yıl NBA'de forma giyen Türkoğlu, Efes Pilsen A takımında 5 yıl oynadıktan sonra 2000'de NBA'e gitti. Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Orlando Magic, Toronto Raptors, Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers takımlarında forma giyen Türkoğlu, A Milli Takım ile 2001'de Avrupa, 2010'da ise dünya ikincilikleri yaşadı.