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Spor

Hidayet Türkoğlu istifa etti

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Spor Başdanışmanlığı görevine devam edeceğini, TBF CEO'luğundan istifa ettiğini açıkladı

07 Haziran 2016 19:45

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Hidayet Türkoğlu, görevinden ayrıldı.

Türkoğlu'nun TBF Yönetim Kuruluna gönderdiği mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Kasım 2015 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevimde sizlerle bir arada hizmet üretmekten ve Türk basketboluna katkıda bulunmaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onurlandırıldığım, Cumhurbaşkanlığı Spor Başdanışmanlığı görevim vesilesiyle tüm spor branşlarını kapsayan, genişletilmiş görev tanımımla Türk Sporuna hizmet etmeye başlamış bulunuyorum.

Bu görevimin yarattığı kapsamlı sorumluluklar nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevimden azlimi rica ederim.

Ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması, spor başarıların artması ve sporun birleştirici gücünün anlatılması yönündeki çalışmalarımızda, hem sporcu hem de yönetici olarak hayatımda çok önemli bir yeri olan basketbol için çalışmalarım devam edecektir.

Bu vesile ile Basketbol Erkek ve Kadın Milli Takımlarımıza 2016 Rio Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları elemelerinde başarılar diliyor, sizlere saygılarımı sunuyorum.

Görev sürem içerisinde yardımcı olan tüm çalışma arkadaşlarıma, basketbol emekçilerine ve bu süreçte destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ederim"

Hidayet Türkoğlu

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