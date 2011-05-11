-HİDAYET TÜRKOĞLU İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - NBA'de sezonu kapatarak Türkiye'ye dönen Orlando Magic'in Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu, ''Gönül isterdi ki biraz daha kalayım ve play-off'da daha ilerilere gidelim. Olmadı, yapacak bir şey yok. Tabii üzüntülüyüm. Kendi açımdan da göstermiş olduğum performans açısından da çok memnun değilim. Ama her zaman yeni bir sezon vardır'' dedi. Basketbol Milli Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi. Eşi Banu Türkoğlu ve kızı Ela ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Hidayet Türkoğlu, kızının pasaport sorunu nedeniyle yaklaşık bir saat Pasaport Büro Amirliği'nde kızının giriş işlemlerinin yapılmasını bekledi. Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hidayet Türkoğlu, yolculuğunun nasıl geçtiğinin sorulması üzerine, ''THY çalışanlarına gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Benim Ela isminde bir kızım var, biraz yaramaz ama sağolsunlar bize çok iyi baktılar'' diye konuştu. ''Yaz için planların neler'' sorusu üzerine de Türkoğlu, şunları söyledi: ''Gönül isterdi ki biraz daha kalayım ve play-off'da daha ilerilere gidelim. Olmadı, yapacak bir şey yok. Tabii üzüntülüyüm. Kendi açımdan da göstermiş olduğum performans açısından da çok memnun değilim. Ama her zaman yeni bir sezon vardır. Benim için uzun bir yaz dönemi var. İlk başta biraz ailemle vakit geçirip, daha sonra iyi bir tatil geçirdikten sonra milli takıma dahil olacağım. Onun heyecanı var. Geçen sene dünya ikinciliğinin başarısını bir türlü kutlayamadık, çünkü turnuva bittikten sonra herkes dağıldı. O yüzden arkadaşlarla birlikte onun biraz keyfini çıkaracağız ve sonra işe koyulacağız.'' Hidayet Türkoğlu, ''Litvanya'da düzenlenecek 2011 Avrupa Şampiyonası, olimpiyat vizesi almak için çok büyük önem taşıyor. Zorlu da bir gruptayız. Bu yaz biraz daha zor olacak sanırım, artık üzerimizde hedef tahtası ile çıkıyoruz, bu konudaki düşüncelerin nedir'' sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''Doğal olarak öyle. Oraya dünya ikincisi olarak gideceğiz. Ben, daha önce de söylediğim gibi hem kendime hem takım arkadaşlarıma hem de yeni antrenörümüz Orhan abiye sonsuz güvenen bir insanım. Önemli olan bizim kendimizi yaz boyunca nasıl hazırlayacağımızdır, kondisyon, fizik ve moral olarak. Bunun dışında karşımıza kim çıkarsa çıksın sorun olacağını düşünmüyorum. Tabii hepsi hem dünya hem Avrupa'da şampiyonluk kazanmış ekipler. Ama sonuçta bizim de belli bir noktaya gelmemiz için onlarla oynayıp yenmemiz gerekecek. O yüzde iyi bir turnuva olacağını düşünüyorum.'' ''Olimpiyatta oynamadın, o senin için ne anlam ifade ediyor'' sorusuna da Türkoğlu, ''Oraya gitmeden bunu söylemek çok boş olur. Ama kariyerime bunu da eklemek isterim. Sonuçta kariyerimi ve uzun yıllarımı dolu dolu başarılarla geçerdim diyebilirim. Böyle de noktalamak isterim, olimpiyat oynayıp. Çünkü yaş yavaş yavaş kemale eriyor. Bir daha belki bu fırsatı yakalayamayız. Önümüzde iyi bir fırsat var, iyi bir takımız, iyi bir hava yakaladık geçen yıldan. Dediğim gibi bunun için en iyi mücadeleyi vereceğiz'' yanıtı verdi. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan pasaport sorunuyla ilgili soru üzerine Hidayet, ''Sezonu erken bitirdiğimiz için arkadaşlar biraz daha burada tutmak istediler. Türkiye'ye girmeme izin vermediler, o yüzden bir problem yaşandı, onun dışında bir problem yok. Çocuğun sadece giriş işlemleri yapıldı. Başka bir problem yok'' diye espri yaptı.