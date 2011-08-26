-Hidayet Türkoğlu en değerli oyuncu İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Adidas İstanbul Cup 2 Basketbol Turnuvası'nın finalinde Karadağ'ı 81-69 yenerek, şampiyon olan Türkiye'ye kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Asbaşkanı İmran Işıldar verdi. Karşılaşmanın ardından sahada yapılan ödül töreninde, kaptan Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını İmran Işıldar'dan aldı. Işıldar, turnuvanın üçüncüsü Yeni Zelanda'ya da plaketini verdi. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Necati Güler de ikinci olan Karadağ ile dördüncü olan Ukrayna'ya katılım plaketlerini takdim etti. A Milli Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Hidayet'e ödülünü Adidas Türkiye Sportif Pazarlama Müdürü Caner Uluğ verdi.