-Hidayet Türkoğlu, ABD'ye gitti İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - NBA'de forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, ABD'ye gitti. Avrupa Şampiyonası'nın ardından tatilini tamamlayıp ailesiyle birlikte ABD'ye giden Hidayet, Atatürk Havalimanı'nda bugün bir gazetede çıkan, ''Semih Erden'i Avrupa Şampiyonası kadrosunda milli takım oyuncularının istemediği ve bunun kendisinin Semih'e açıkladığı'' şeklindeki haberle ilgili açıklama yaptı. ''Bu konuda alnım açık'' diyen Hidayet, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bu tür şeylerin çıkması beni üzüyor. Başarısız olunduğu zaman bu tip haberlerin çıkması normal. Ama benim alnım açık. Hiçbir şeyden korkmam. Herkesle yüzleşmeye hazırım. Bu konuların buraya kadar gelmesi bile komik'' ifadelerini kullandı. NBA'de yaşanan lokavta rağmen ABD'ye giden Hidayet, antrenmanlarını sürdürecek.