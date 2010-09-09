-HİDAYET: TÜRK SPORUNA YAKIŞAN BİR MÜCADELE SERGİLEDİK İSTANBUL (A.A) - 09.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya'yı yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkan (A) Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Hidayet Türkoğlu, kaptan olarak bu takımın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Hidayet, maçtan sonra yaptığı açıklamada, bu tip başarıların çok sık olmadığını ifade ederek, ''Böyle başarı elde ettiğiniz zaman ağzınızdan fazla kelime çıkmıyor. Sadece bunun mutluluğunu, gururunu yaşıyorsunuz. Ben de kaptan olarak bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Şu ana kadar Türk sporuna yakışan bir mücadele sergiledik'' dedi. Kendilerini salonda destekleyen seyircilere de teşekkür eden Türkoğlu, şunları söyledi: ''Seyirciye ayrı bir teşekkür etmek gerekiyor. Bizi izleyen milyonlarca insanın duaları, desteği bizim yanımızda oldu. Sayın Başbakanımızla telefonla görüştük. Kendileri de maçı seyretmiş. Kendileri de arayıp, kutladılar. Kendilerine de ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız maçtaydı, soyunma odasına geldi, o da tebrik etti. Değerli büyüklerimizin bizi desteklemesi bizi mutlu ediyor. Tüm Türk halkının şu an 12 Dev Adam'a motive olması bu başarının en büyük paylarından biri. Şimdi yarı final için iki günümüz var. Sırbistan'ı yarın, öbür gün konuşuruz. Basketbol tarihinde ilk kez yarı finale çıktık. Bu akşam onun keyfini çıkarmak istiyoruz. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah herkes bunun keyfini çıkartır.'' -KEREM TUNÇERİ: ''DAHA BİR ŞEY BİTMEDİ''- Kerem Tunçeri de Türkiye'de yapılan dünya şampiyonasında yarı final oynayacakları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, ''Hakikaten şans eseri değil, iyi oynayarak, iyi mücadele ederek buralara geldik. Ama daha bir şey bitmedi. Finale kalmak istiyoruz'' dedi. Yarı finalde karşılaşacakları Sırbistan'nın çok büyük bir ekol olduğunu vurgulayan Kerem, ''Her ne kadar genç oyunculardan kurulsa da birbirine çok alışık bir takım. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda bunu kanıtladılar. Ancak biz de iyi takımız, savunmayı çok iyi yapıyoruz. İnşallah seyircimizin desteğiyle aynı savunma gayretini gösterip, inşallah finale gideceğiz'' diye konuştu. Kerem Tunçeri, ayak bileğindeki sakatlığın kendisini biraz zorladığını ifade ederek, ''Ama bu atmosferde, bu adrenalinle pek bir şey hissetmiyorsun. Çok büyük bir sakatlık olmadığı sürece herkes çıkıp görevini yapmaya çalışıyor. Allah'tan çok ciddi değil bileğim, ama rahatsız ediyor. Yüzde yüz oynayamadım ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sırf ben değil bütün arkadaşlarımın ufak tefek sakatlıkları var. Ancak bu maçlarda kimse sakatlığını düşünmüyor, elinden geleni yapıyor'' diyerek sözlerini tamamladı.