Hidayet Şefkatli Tuksal: AKP de başörtülü kadınları itibarsızlaştırdı

Hazal Özvarış-T24



Star gazetesi yazarı, Başkent Kadın Platformu üyesi Hidayet Şefkatli Tuksal, “AKP’nin üç dönemdir başörtülü kadınların emeği üzerinden yükselen başı açık kadınları milletvekili yaptığını” ve “başörtülü kadınların kendi mahallerinde, cemaatlerinde ve partilerinde itibarsızlaştığını” söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın BDP’nin “başörtüsü” önergisini samimiyetsizlikle suçlaması hakkında da “Böyle sadece kendinize Müslüman olacağınıza keşke siz de Zerdüşt olsaydınız!” dedi.

İslamcı yazarlar arasında feminist harekete en yakın duran ilahiyatçı isimlerden Hidayet Şefkatli Tuksal, Amargi Kadın Akademisi’nin feminist teori ve politika dergisinin son sayısına (Kış, 2011) “Keşke siz de Zerdüşt olsaydınız” başlıklı bir yazı kaleme aldı. “Başörtülü kadınlar yıllardır başörtüsünü bir suç, bir dışlanma ve ayrımcılık nişanesi olarak taşımanın dayanılmaz ağırlığı altında eziliyorlar” diyen Tuksal, 28 Şubat’ın ardından “En kalabalık ötekilerin temsilcisi AKP’nin iktidara gelmesiyle ‘türban Çankaya’ya çıktı’ ama başörtülü kadınlar hala evlerinden çıkamamışlardı” dedi. Son seçimlerde “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının hışmına uğradığını hatırlatan Tuksal “28 Şubat sürecinde merkez medyanın başörtülü kadınların sorunlarına uyguladığı karartmayı bu kez muhafazakâr medya uyguladı” dedi.





‘Başörtülü kadınlar, cemaatlerinde ve partilerinde itibarsızlaştı’



Hidayet Şeftakli Tuksal, süreci başörtülü kadınlar açısından şöyle özetledi:

“Referandum ve seçimlerden büyük bir başarıyla çıkan AKP’nin önünde artık hiçbir engel kalmamış gözüküyordu. Hatta partinin kadın kollarında uzunca bir zamandır emek vermiş olan ve partinin başarısında önemli bir katkısı bulunan bazı başörtülü kadınlar, yeni dönemde bazı görevlere getirilebilecekleri ümidine bile kapıldılar. Ama olmadı.”

“AK Parti üç dönemdir Meclis’e, başörütlü kadınların emekleri üzerinde yükselen başları açık kadınları milletvekili olarak getiriyor. Bu durumun izaha ihtiyacı var mı bilmiyorum ama başörtüsü yasaklarının itibarsızlaştığı kadınların, kendi mahallerinde, cemaatlerinde ve partilerinde de aynı şekilde itibarsızlaştığını görmek gerçekten trajik bir durum.”





‘Kendinize Müslüman olacağınıza keşke siz de Zerdüşt olsaydınız’



Tuksal, BDP’nin kadınların pantolon giyebilmesi için verilen iç tüzük önergesine “başörtüsü, kravatsız olma hali” özgürlüğünü de katma istemi hakkında da “BDP’nin bu demokratik atağı, Başbakanın tüm değersizleştirme çabalarına rağmen pek çok başörtülü kadının kalbinde ma’kes bulduğu gibi, kralın çıplaklığını da bütün netliğiyle ortaya koydu” dedi.

Tuksal, Erdoğan’ın BDP’nin çıkışına eleştirilerini Zerdüştlükle temellendirdiğini anımsatarak “Herhalde benim aklımdan geçen, başka başörtülü arkadaşlarımın da aklından geçmiştir: “Böyle sadece kendinize Müslüman olacağınıza keşke siz de Zerdüşt olsaydınız!” dedi.