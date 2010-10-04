-HİDAYET: SAVAŞIP EN İYİSİNİ YAPMALIYIM İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - NBA'de yeni sezonda Phoenix Suns forması giyecek milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımının hazırlık kampında, kariyerinin yeni dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Hidayet, Phoenix Suns'ın internet sitesine yaptığı açıklamada, yeni takımında yeni bir başlangıç yapacağını belirterek, ''Geçmişte iyi veya kötü ne yapmış olursan ol, bu yeni bir yıl. Geçen sezon iyi bir sene geçirmemiş olmamın bir önemi yok. İyi bir yıl geçirmiş olsaydım yine de elimden geleni yapıp kendimi geliştirmeyi sürdürmem gerekirdi. Sadece sistemi öğrenmeyi denemeye devam etmeli ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte oynamaya alışmalıyım. Rotasyona doğru bir şekilde girmek istiyorum'' değerlendirmesinde bulundu. Yeni takımındaki arkadaşlarıyla sadece birkaç gündür beraber oynadığını dile getiren Hidayet, ''Doğru noktayı bulmam, hızlı hücumda koşmam ve setleri öğrenmem gerekiyor. Şimdilik iyi gidiyor. Oyuncuları tanıdığımda ve maç içinde topu nerede almak istediklerini anladığımda çok daha iyi olacak. Takım arkadaşlarıma ayak uydurmam lazım ve umarım birkaç boş şut da bulacağım'' dedi. NBA'de 11. yılına giren milli basketbolcu, yeni takımında hangi pozisyonda görev alacağıyla ilgili olarak, ''Daha önce dört numaralarla eşleştim ama bunlar kısa sürelerdi. Yeni bir takıma geldiğinizde mutlaka yeni mücadeleler olur. Bu benim üzerinde çalışmam gereken büyük bir nokta ve daha fiziksel oynamama yardımcı olacak. Savaşıp en iyisini yapmalıyım'' açıklamasında bulundu. Yeni takımının Kanadalı oyun kurucusu Steve Nash'in birlikte oynadığı en iyi oyun kuruculardan biri olduğunu dile getiren Hidayet, ''İşime çok yardımcı olacak. Onunla birlikte koşup doğru yerde olursam işim kolaylaşır. Tek yapmam gereken hazırlık kampında bazı şeyleri öğrenmek'' ifadelerini kullandı.