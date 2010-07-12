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Spor

Hidayet Phoenix Suns'a transfer oldu

NBA'deki temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu, Phoenix Suns'a transfer oldu.

12 Temmuz 2010 03:00

T24-  NBA'deki temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu, Phoenix Suns ile anlaştığını ifade etti.


NTVSpor'a açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, sağlık kontrolünün ardından imza atacağını açıkladı.


Hidayet Türkoğlu, "Ben de ne olacağını merak ediyordum. Sonunda bir karara varıldı. Sağlık kontrolünden geçeceğim. Bir sıkıntı olmazsa Phoenix'e transfer olacağım. Safra kesesinden bir ameliyat geçirdim. Cumartesi günü kontrolüm var. Pazartesi günü de A Milli Takım ile idmanlara başlayacağım" dedi.


Phoenix Suns, Brezilyalı guard Leandro Barbosa ve Dwayne Jones karşılığında Hidayet'i takas yoluyla kadrosuna katmak üzere Toronto Raptors ile anlaşmaya vardı.

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