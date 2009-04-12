Hidayet nazara geldi!

NBA'da pazar sabahı oynanan karşılaşmada Orlando Magic kendi seyircisi önünde New Jersey Nets'e 103-93 yenilerek konferans 2.'liği şansını yitirdiği maça Hidayet Türkoğlu'nun sakatlığı damgasını vurdu.



Pazar sabaha karşı oynanan karşılaşma da 4. çeyreğin bitimine 6.51 saniye kala Hido sayı atmaya giderken rakip takım oyuncusu Yi Jianlian ile girdiği ikili mücadele sonrasında ayak bileğini burkarak sakatlandı. Tedavi için saha kenarına alınan Hidayet oyuna devam edemedi. Hido'nun durumunun ciddi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.



Orlando Magic bu mağlubiyetle Doğu Konferans 2.'liği şansını kaybetti. NBA'de otoriteler eğer Hido'nun sakatlığı ciddi ise bu durumun Orlando'ya yitirilen konferans ikinciliğinden daha pahalıya mal olabileceğini söylediler.

