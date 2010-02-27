Hidayet mağlup, Okur galip

T24 -

Mehmet Okur'dan 9 sayı, 11 ribaund

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers'e uzatmada 126-118 yenildi.Toronto'daki Air Canada Center'da oynanan maçta Hidayet Türkoğlu, 18 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynadı. 43 dakika sahada kalan Hidayet, uzatmanın son dakikasında 6. faulü yaparak oyun dışı kaldı.Chris Bosh'un forma giymediği maçta Toronto'da Andrea Bargnani ve Jarrett Jack 24'er sayıyla oynadılar.Cavaliers'da 36 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Lebron James, maçın en skorer ismi oldu. Cleveland ekibinde Antawn Jamison 22 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaparak, Maurice Williams da 22 sayı 6 ribauntla oynayarak takımlarına büyük katkıda bulundu.Maçın ilk çeyreği 33-30 Cleveland üstünlüğüyle geçildi ve ilk yarı 60-60 sona erdi. Üçüncü çeyrek 86-82 Cleveland'ın üstünlüğüyle kapandı, Maçın normal süresi 111-111 beraberlikle bitti. Cleveland uzatmada maçı 126-118 kazandı.Utah Jazz'da forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur da Sacramento'nun sahası ARCO Arena'da oynanan ve Sacramento Kings'in Utah Jazz'ı 103-99 yendiği maçta 9 sayı kaydetti.28 dakika sahada kalan Okur, maçı 9 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.Utah'da 26 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle ''double-double'' yapan Carlos Boozer'ın bu performansı galibiyete yetmedi.