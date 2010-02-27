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Spor

Hidayet mağlup, Okur galip

NBA'de oynan karşılaşmalarda temsilcilerimizden Hidayet Türkoğlu sahadan mağlubiyetle, Mehmet Okur galibiyetle ayrıldı.

27 Şubat 2010 02:00

T24 - NBA'de dün akşam (26 Şubat 2010) 12 karşılaşma oynandı. Temsilcilermizden Hidayet Türkoğlu'nun takımı Toronto Raptors, evinde Cleveland Cavaliers'a 126-118 yenilirken Türkoğlu maçı 18 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, deplasmanda karşılaştığı Sacramento Kings'i 103-99 yendiği maçta Okur, 9 sayı,11 ribaund ve 1 asistle kaydetti.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, evinde ağırladığı Cleveland Cavaliers'e uzatmada 126-118 yenildi.

Toronto'daki Air Canada Center'da oynanan maçta Hidayet Türkoğlu, 18 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle oynadı. 43 dakika sahada kalan Hidayet, uzatmanın son dakikasında 6. faulü yaparak oyun dışı kaldı.

Chris Bosh'un forma giymediği maçta Toronto'da Andrea Bargnani ve Jarrett Jack 24'er sayıyla oynadılar.

Cavaliers'da 36 sayı, 9 asist, 6 ribauntla oynayan Lebron James, maçın en skorer ismi oldu. Cleveland ekibinde Antawn Jamison 22 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaparak, Maurice Williams da 22 sayı 6 ribauntla oynayarak takımlarına büyük katkıda bulundu.

Maçın ilk çeyreği 33-30 Cleveland üstünlüğüyle geçildi ve ilk yarı 60-60 sona erdi. Üçüncü çeyrek 86-82 Cleveland'ın üstünlüğüyle kapandı, Maçın normal süresi 111-111 beraberlikle bitti. Cleveland uzatmada maçı 126-118 kazandı.
     
Mehmet Okur'dan 9 sayı, 11 ribaund
    
Utah Jazz'da forma giyen milli basketbolcu Mehmet Okur da Sacramento'nun sahası ARCO Arena'da oynanan ve Sacramento Kings'in Utah Jazz'ı 103-99 yendiği maçta 9 sayı kaydetti.

28 dakika sahada kalan Okur, maçı 9 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle tamamladı.

Utah'da 26 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle ''double-double'' yapan Carlos Boozer'ın bu performansı galibiyete yetmedi.

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